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2026年世界盃季軍戰由英格蘭以6：4擊敗法國，除了這場10球大戰成為本屆賽事最瘋狂的比賽之一外，轉播畫面中意外出現的一幕，也在台灣社群掀起熱議。有眼尖球迷發現，看台上竟然高掛一面巨大的青天白日滿地紅國旗，後方還有一名女球迷高舉寫著「TAIWAN」的布條，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。更讓兩岸網友炸鍋的是，英法大戰最終「6：4」的敏感比分，直接觸碰了中國最敏感的神經，讓許多台灣網友直言：「這中國能播嗎？」在季軍賽結束的頒獎典禮前，轉播畫面中突然閃過一抹熟悉的青天白日滿地紅。原來是世界盃現場的觀眾席上，竟然出現了一面巨大且顯眼的台灣國旗，後方甚至有女球迷高舉「TAIWAN」字樣的布條。讓兩岸網友更炸鍋的是，英法大戰最終「6：4」的敏感比分，直接觸碰了對岸最敏感的神經。世界盃作為全球矚目的最高體育殿堂，每當有台灣元素出現總能引發高度關注。今日英法大戰進入尾聲、準備進行頒獎儀式時，眼尖的球迷紛紛鎖定電視與網路轉播，發現看台上有一群熱血球迷正高高拉開大面台灣國旗，旁邊更有醒目的台灣字樣布條相伴，在國際大賽的官方鏡頭前足足亮眼了好幾秒。這一幕隨即被截圖並瘋傳至各大社群平台，引來無數台灣網友激動留言：「厲害耶中國沒抗議嗎」、「跟比數一起羞辱某國了」、「台灣人幹得好啊」、「真的是神隊友！」除了台灣國旗現蹤引發轟動，這場比賽的最終比數「6：4」，更因為撞名1989年6月4日中共軍隊血腥鎮壓學生的「六四天安門大屠殺」事件，成為網路上瘋狂討論的焦點。台灣網友紛紛開啟諷刺模式狠酸：「這央視能播嗎」、「英法聯軍又64，這場怎麼播」、「我都沒想到⋯⋯」，直指這個比分簡直是讓中國廣電總局和審查機制徹底崩潰。果不其然，翻開中國微博熱搜榜，當日的熱門關鍵字第一名被刻意改寫成「法國4：6英格蘭」，其餘相關字眼如「英格蘭季軍」、「英格蘭勝法國」、「法國世界盃第4」等也刻意規避敏感排序。雖然有部分媒體和個人博主在內文寫出「英格蘭6：4戰勝法國」，但在微博的公開熱搜頁面上，「英格蘭6：4法國」這個正常邏輯的關鍵字已經徹底「被消失」，用戶必須大費周章特別搜索才能看到。