我是廣告 請繼續往下閱讀

2026美加墨世界盃決賽將由阿根廷對上西班牙，梅西（Lionel Messi）將率隊挑戰世界盃二連霸，不過巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo Nazario）賽前並不看好阿根廷。根據《懂球帝》報導，羅納度在個人官方短影音帳號上預測，西班牙將在決賽擊敗阿根廷，而且比賽可能會贏得相當輕鬆。羅納度日前與同為2002年世界盃冠軍巴西隊成員的德尼爾森（Denilson）一同談到世界盃決賽。當被問到如何看待阿根廷對西班牙的冠軍戰時，羅納度直接表態，「我認為西班牙會贏，而且比賽會很輕鬆。」羅納度表示，從本屆賽事開始，法國與西班牙就是他心中的最大熱門。他也提到，早在法國對西班牙的4強戰前，自己就曾說過，誰贏下那場比賽，誰就會成為最後冠軍。如今西班牙淘汰法國闖進決賽，羅納度仍維持原本看法，認為西班牙的整體足球內容明顯更成熟，也更具冠軍相。羅納度進一步分析，西班牙之所以被他看好，不只是因為本屆世界盃狀態好，而是整個國家的足球DNA長期如此。他認為，西班牙球員從小就在同樣理念中成長，知道如何控球、如何傳導，也知道如何掌握比賽節奏。羅納度也點名，西班牙如今的踢法有很多瓜迪奧拉（Pep Guardiola）足球哲學的影子。他認為，這套理念可以追溯到2006、2007年前後的巴塞隆納，從那時開始，西班牙足球就逐漸建立出一套清楚而穩定的比賽模型。在羅納度眼中，西班牙不是靠單一球星爆發，而是靠高度系統化的打法取勝。他形容，西班牙在每個階段都知道自己該做什麼，不會急於求成，能透過快速傳球、控球與節奏管理，慢慢讓比賽降溫。談到阿根廷的機會，羅納度並沒有完全否定這支球隊的韌性，但他直言，自己不相信阿根廷有足夠能力把比賽帶成1：0或2：0的低比分勝利。羅納度認為，問題在於西班牙會長時間掌握控球權，阿根廷很難真正把比賽節奏拉到自己熟悉的模式。如果西班牙能持續控制球權，阿根廷就必須花更多時間防守與追逐，梅西也可能被迫遠離最具威脅的位置。不過，羅納度仍肯定阿根廷本屆世界盃表現。他表示，阿根廷多次完成逆轉，梅西也再一次在世界盃寫下美麗故事，這支球隊展現出強大性格與拚戰精神，非常令人欽佩，也值得外界學習。