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新竹縣橫山鄉「現金5000元」最後3天領取！假日也發錢 怎麼領一次看





第二階段： 2026年7月17日至7月21日，上午8:30～下午17:00（含六日），攜帶證件至橫山鄉「民政課」補領。



2026年7月17日至7月21日，上午8:30～下午17:00（含六日），攜帶證件至橫山鄉「民政課」補領。 橫山鄉長張志弘表示，鄉親每人領到津貼都表示對生活很有幫助，剛好可以繳交小孩教育費等其他民生費用，提升心理安全感。 提醒鄉親，領取期限至115年7月21日下午17:00止，逾期未領取者，視同放棄不予補發。





1、同戶內一人代領





2、不同戶間的全戶委託代領





3、個人委託代領

2026普發一萬現金2.0「國民支援金」中央待審，橫山鄉長張志弘表示，鄉親每人領到津貼都表示對生活很有幫助，剛好可以繳交小孩教育費等其他民生費用，提升心理安全感。面對國際局勢動盪帶來的油電價格及民生物價上漲壓力，新竹縣橫山鄉長張志弘表示，希望透過「民生物價補助津貼」，減輕鄉親生活負擔。115年5月4日（含當日）前已設籍新竹縣橫山鄉，且於發放當日均未遷出之鄉民（以戶籍登記資料為據）。本生活補助金以現金方式發放，每人新台幣五千元整。第一階段：已於2026年7月14日至7月16日（共3天），期間到每一村發放補助津貼完畢。發放以人或戶為領取單位，領取人需檢附身分證正本＋印章＋戶口名簿或三個月內戶籍謄本供查驗；若為個人領取，請攜帶本人身分證正本＋印章。領取時應檢附全戶戶口名簿或三個月內全戶戶籍謄本。代領人必須出示委託戶之戶長的身分證正本＋委託書＋印章＋委託戶的全戶戶口名簿正本或三個月內全戶的戶籍謄本。代領人要出具委託人的委託書＋身分證正本＋印章。以上三種領取方式，受託代領者都須出示自身的身分證正本＋印章。不符合資格者或以詐術及其他不法行為領取者，應不予發放或停止發放，已領取者追回之，涉及刑責者移送司法機關偵辦。新竹縣橫山鄉公所表示，橫山鄉人口結構多為65歲以上的退休族群或弱勢家庭長者。橫山鄉近六年內第四度普發現金照顧鄉民，累積達1萬3千元；繼2021年因應新冠肺炎普發每人1000元、2022年疫情延續加碼每人2000元、2025年因應美國關稅衝擊發放每人5000元生活補助金；今年則為減輕國際油價影響與民生物價波動的生活壓力，發放「每人5000元」民生物價補助津貼。