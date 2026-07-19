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▲二伯自創品牌HAHABABY不僅爆抄襲，還傳出部分商品與贈品都是中國製造。（圖／HAHABABY IG@hahababyselect）

百萬YTR蔡阿嘎的老婆二伯，近日因自創親子品牌「HAHABABY」狂爆抄襲爭議而遭炎上。有網友翻出她在今年3月曬出的出道10週年紀錄片，其中一段她與品牌總監「禁慾」的對話，透露品牌創立後的心路歷程，直言網紅出身是原罪，還承諾不會薛粉絲，讓不少粉絲在爆發爭議後，再看這段影片，都忍不住嘲諷：「超諷刺。」二伯在影片中與總監一起講述出道以來，到現在逐漸把HAHABABY做大的心路歷程。兩人被問到最有成就感的地方，二伯大方表示是營業額，她透露身為網紅一開始品牌有人氣，都會被說是粉絲支持，但如今品牌依然在穩定成長，「我們都有我們的堅持，所以可以一路到現在都還是在成長。」甚至比去年高出約1.5倍。接著品牌總監也講自己心境，她直言：「我覺得我們的有一點原罪是網紅出身，但是這也是好處也是壞處。」她指出壞處是可能被人認為產品很貴等先入為主的觀念，但如今品牌的成長，讓大家看到「我們不是因為是網紅，我就要薛你一波。」並表示反而因為是網紅，所以比別人更努力。在爆出抄襲爭議，及部分產品非台灣製造後，這段影片也再度被網友翻出，紛紛怒批：「靠著抄襲別人的創意踩著別人的心血往上爬」、「打著台灣製造，結果一堆中國製造，真諷刺」、「好失望。」