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▲未來一周台灣水氣偏多，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日台中以北、嘉義以南、南投及雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：19日下午至19日晚上◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島氣象署提醒，今天台灣吹西南風為主，加上南海有雲簇發展，水氣順勢進入台灣，南部地區全天不定時有「短暫陣雨、雷雨」，且要注意局部大雨，其他地區上午多雲到晴，午後中部以北、各地山區都有「局部短暫雷陣雨」，同樣有局部大雨發生，山區甚至可能有短延時豪雨的機會。周二至周五（7月21日至7月24日），台灣風向轉吹南南西風，水氣減少的原因，全台各地多雲到晴，午後雷陣雨集中在西部、山區，各地山區同樣要注意局部大雨，下周二清晨至上午，南台灣也有局部短暫陣雨或雷雨。