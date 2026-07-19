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重批政府失靈、態度差 楊植斗質疑：下次若更毒 會死多少人？

遭青鳥嘲「到旁邊吃泡麵」 何元楷怒轟：盲目、可悲

致癌油風暴未歇，台北市長蔣萬安近期號召支持者於7月25日上凱道守護食安。對此，國民黨籍的台北市議員楊植斗以及參選人賴苡任、何元楷、張家馨、陳冠安等，也於今（19）日上午10時起開始絕食靜坐，以示對725上凱道的支持。而楊植斗率先痛批，政府至今說不清毒油來源、如何防止再發生，也無人負責，若下次流竄的是更致命毒物，「再這樣下去會死多少人？」何元楷則怒斥，竟有青鳥留言嘲諷要到絕食現場旁吃泡麵，根本無視食安危機，既盲目又可悲。楊植斗、賴苡任、何元楷、張家馨、陳冠安等5人今上午聚集在台北市中正一警分局介壽派出所對面，進行為期6天的絕食靜坐。楊植斗指出，10年來，台灣人吃萊豬、毒蘋果、發芽馬鈴薯，現在又有毒油，政府一次次失靈、無能。楊植斗提到，他的女兒今年才3歲，他雖然因為絕食而不能陪她，但他必須站出來守護台灣的食安。政府至今說不清毒油從何而來？如何防止再次發生？誰該下台負責？甚至還沒有人承擔責任。若下次是更致命的毒物流竄，「依這個爛到不行的態度，會死多少人？」，他並呼籲大家725站上凱道，要求有人下台負責、完善行政流程。同時，何元楷表示，守護食安沒有人是局外人，因此以絕食抗議民進黨政府處理毒油事件的傲慢態度。他批評，卓榮泰稱「應再考慮」、吳崢說「又不是我逼你吃的」，顯示民進黨不重視人民健康。如果政府願意謙卑面對問題，他們也不會走上絕食一途。何元楷更提及，有青鳥到他那邊留言說，可不可以在旁邊吃泡麵？他認為，如果這樣青鳥會快樂，那就來吧！這些盲目的綠營支持者，完全不顧毒油有多嚴重，反而是訕笑他們的奮不顧身，這樣很可悲。民進黨傲慢、惡劣把人民逼上街頭，他為了守護食安一定要戰到底。