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聯電榮譽副董事長宣明智今（19）日上午傳出硬腦膜外出血，緊急送往醫院開刀救治。宣明智特助黃志浩也說明最新情況，目前手術順利完成，已移至加護病房，並感謝東元醫院醫療團隊的全力協助及大家的關注，接下來便是觀察及細心靜養，等待恢復。黃志浩表示，宣董今日早上因硬腦膜外出血，緊急開刀救治，感謝東元醫院醫療團隊的全力協助，也謝謝大家對於宣董的關心，手術順利完成，並移至加護病房。他也說明，接下來便是觀察及細心靜養，等待恢復，也希望這段時間各位好友給予宣董及家人們妥善的照顧環境，並再次感謝大家的祈福。宣明智為科技大老，近年來關心政治，跟很多政治人物擁有深厚交情，上周接受媒體專訪還談論新竹縣現任縣長楊文科，分享當初自己獨排眾議向國民黨力薦楊文科的往事。近期國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也曾拜訪宣明智，交流對電動車產業對智慧交通的啟發、高科技產業的城市「賦能」（Empowerment）等議題。新竹市長高虹安被媒體問到此事則表示，榮譽副董事長宣明智長期投入台灣科技產業發展，對新竹及台灣都有許多貢獻，目前最重要的是希望他平安、早日康復。至於病情，尊重本人及家屬，也尊重院方對外說明。