加拿大野火持續延燒，大量濃煙連日籠罩美國東北部，紐約及紐澤西等地空氣品質一度惡化，也讓即將登場的2026世界盃足球賽決賽受到關注。不過，美國氣象專家表示，隨著雷雨鋒面通過，預計大部分煙霧將於決賽前消散，比賽可望在較佳的空氣品質下順利舉行。
根據美聯社報導，世界盃決賽將於20日在美國紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行，由西班牙對戰阿根廷。雖然當地近日持續受到加拿大野火煙霧影響，天空一片灰濛濛，賽前甚至因暴雨及可能發生山洪而一度中斷西班牙隊戶外訓練，但氣象預報顯示，比賽當天空氣品質將明顯改善。
氣象專家：雷雨將吹散煙霧 決賽有望順利開踢
AccuWeather資深氣象學家羅伊斯（Tyler Roys）表示，雷雨系統將大幅吹散盤踞在美國東北部的濃煙，決賽當天可能仍有些許霧霾，但濃度已遠低於過去幾天，不至於造成嚴重空污。
他指出，紐約市及周邊地區預計不會再出現前幾天那種能見度低、空氣品質惡化的情況。
美國WFLA電視台首席氣象學家貝拉德利（Jeff Berardelli）也持相同看法，認為雷雨將「徹底洗淨大氣」，僅留下少量煙霧，觀眾或許仍能聞到些許燒焦味，但整體健康風險將大幅下降。
AQI降至普通等級 敏感族群仍須留意
根據空氣品質指數（AQI）預報，大都會人壽體育場所在地東拉瑟福（East Rutherford）20日將由前一天「對敏感族群不健康」改善至「普通」（Moderate）等級，代表一般民眾幾乎沒有健康風險。
貝拉德利表示：「已經不再屬於危險等級，整體狀況將比前幾天好得多。」
不過，專家仍提醒，對細懸浮微粒（PM2.5）較敏感的族群，如氣喘患者、長者及心肺疾病患者，仍應留意當天空氣品質變化，尤其是上午時段。
提供空氣品質監測服務的環境科技公司Clarity Movement表示，大都會人壽體育場每10分鐘便會更新一次空氣品質數據。過去兩天，測值曾介於「敏感族群不健康」至「非常不健康」之間，但隨著降雨，預估數值將在數小時內持續改善。
氣象單位預測，決賽開踢時氣溫約攝氏27度，微風、濕度偏低，整體天氣條件相當適合進行足球比賽。
川普批加拿大害美國空污 揚言祭關稅回應
不過計畫親自出席世界盃決賽的美國總統川普（Donald Trump）將矛頭指向加拿大，並在社群平台發文表示，美國正遭受「骯髒、受污染且危害健康的空氣」侵襲，強調將追究加拿大責任，甚至揚言考慮祭出關稅作為回應。他預計也將親自前往現場觀看世界盃決賽。
加拿大反擊：野火是全球問題
加拿大方面則反駁相關說法。加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前表示，氣候變遷造成野火頻率及規模增加，是全球共同面對的問題，美國也應共同承擔責任。
安大略省省長福特（Doug Ford）則批評川普以關稅威脅加拿大的言論「完全不可接受且目光短淺」，並指出加拿大過去曾多次協助美國撲滅森林野火，也曾在2024年美國喬治亞州遭颶風侵襲時提供援助，「鄰居本來就應該互相幫助」。
數百起野火仍延燒 安大略、卑詩省災情嚴峻
根據加拿大野地火災資訊系統（Canadian Wildland Fire Information System），截至19日，全國仍有數百起野火持續燃燒，環境與氣候變遷部已對全國多地及西北地區發布空氣品質警報。
其中，安大略省今年已有近200起野火，燒毀面積已超越去年全年；卑詩省則因一天內遭逾4000次雷擊，引發約100起野火。多地居民已被迫撤離家園，消防單位仍持續全力投入滅火作業。
氣象專家指出，受到氣候變遷影響，加拿大野火季近年持續延長，火勢蔓延速度也比過去更快，不僅衝擊加拿大本地，也讓大量煙霧飄向美國，影響範圍涵蓋五大湖地區、中西部及美國東北部等大片區域。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家：雷雨將吹散煙霧 決賽有望順利開踢
AccuWeather資深氣象學家羅伊斯（Tyler Roys）表示，雷雨系統將大幅吹散盤踞在美國東北部的濃煙，決賽當天可能仍有些許霧霾，但濃度已遠低於過去幾天，不至於造成嚴重空污。
他指出，紐約市及周邊地區預計不會再出現前幾天那種能見度低、空氣品質惡化的情況。
美國WFLA電視台首席氣象學家貝拉德利（Jeff Berardelli）也持相同看法，認為雷雨將「徹底洗淨大氣」，僅留下少量煙霧，觀眾或許仍能聞到些許燒焦味，但整體健康風險將大幅下降。
AQI降至普通等級 敏感族群仍須留意
根據空氣品質指數（AQI）預報，大都會人壽體育場所在地東拉瑟福（East Rutherford）20日將由前一天「對敏感族群不健康」改善至「普通」（Moderate）等級，代表一般民眾幾乎沒有健康風險。
貝拉德利表示：「已經不再屬於危險等級，整體狀況將比前幾天好得多。」
不過，專家仍提醒，對細懸浮微粒（PM2.5）較敏感的族群，如氣喘患者、長者及心肺疾病患者，仍應留意當天空氣品質變化，尤其是上午時段。
提供空氣品質監測服務的環境科技公司Clarity Movement表示，大都會人壽體育場每10分鐘便會更新一次空氣品質數據。過去兩天，測值曾介於「敏感族群不健康」至「非常不健康」之間，但隨著降雨，預估數值將在數小時內持續改善。
氣象單位預測，決賽開踢時氣溫約攝氏27度，微風、濕度偏低，整體天氣條件相當適合進行足球比賽。
川普批加拿大害美國空污 揚言祭關稅回應
不過計畫親自出席世界盃決賽的美國總統川普（Donald Trump）將矛頭指向加拿大，並在社群平台發文表示，美國正遭受「骯髒、受污染且危害健康的空氣」侵襲，強調將追究加拿大責任，甚至揚言考慮祭出關稅作為回應。他預計也將親自前往現場觀看世界盃決賽。
加拿大反擊：野火是全球問題
加拿大方面則反駁相關說法。加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前表示，氣候變遷造成野火頻率及規模增加，是全球共同面對的問題，美國也應共同承擔責任。
安大略省省長福特（Doug Ford）則批評川普以關稅威脅加拿大的言論「完全不可接受且目光短淺」，並指出加拿大過去曾多次協助美國撲滅森林野火，也曾在2024年美國喬治亞州遭颶風侵襲時提供援助，「鄰居本來就應該互相幫助」。
數百起野火仍延燒 安大略、卑詩省災情嚴峻
根據加拿大野地火災資訊系統（Canadian Wildland Fire Information System），截至19日，全國仍有數百起野火持續燃燒，環境與氣候變遷部已對全國多地及西北地區發布空氣品質警報。
其中，安大略省今年已有近200起野火，燒毀面積已超越去年全年；卑詩省則因一天內遭逾4000次雷擊，引發約100起野火。多地居民已被迫撤離家園，消防單位仍持續全力投入滅火作業。
氣象專家指出，受到氣候變遷影響，加拿大野火季近年持續延長，火勢蔓延速度也比過去更快，不僅衝擊加拿大本地，也讓大量煙霧飄向美國，影響範圍涵蓋五大湖地區、中西部及美國東北部等大片區域。