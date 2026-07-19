我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一張球卡20萬台幣！大谷翔平身價又刷新紀錄（圖／截自baseball America）

號稱全球規模最大體育盛會之一的「Fanatics Fest」，16日至19日一連4天在紐約曼哈頓賈維茨中心盛大舉行，吸引超過500位世界頂尖運動員、藝術家與名人齊聚一堂，整場活動投入資金高達約160億日圓（約新台幣3.3億元），創下歷來最大規模紀錄，堪稱體育迷不容錯過的年度盛事。Fanatics Fest自2014年首度舉辦以來，今年已是第3屆，也是首度從3天擴大為4天的一屆。去年（2025年）已吸引超過12.5萬名觀眾朝聖，今年主辦單位預估將衝上約20萬人次，會場面積也比首屆擴大25%，設有超過250個卡片商攤位。Fanatics Japan執行長川名正典受訪時表示：「最初，我們設想的Fanatics Fest就像是『體育版的動漫展』」，除了是體育卡收藏家的聚集地，這裡還會迎來眾多運動員舉辦簽名會與合影活動，「超級巨星們還會超越各自的體育領域進行互動，我們希望打造粉絲們喜愛的精彩內容，讓老少咸宜、人人都能樂在其中。」現場明星陣容堪稱豪華，舞台上的訪談節目邀請了洋基隊投手賈奇、正備戰中北美及加勒比海世界盃決賽的梅西，以及男子網球名將喬科維奇等跨項目巨星站台，NBA傳奇球星詹姆斯也登台參與「Mind the Game」座談節目，尼克隊現役球星唐斯則主持簽名會，陣容橫跨MLB、NBA、NFL、NHL、UFC、WWE等多項職業運動聯盟，使其成為體育迷不容錯過的盛事，門票每天都銷售一空。美國職棒大聯盟（MLB）攤位更設有ABS（自動好壞球判定系統）體驗區，參觀者可以投球、模擬球員揮擊動作，再觀看逼真回放影片，體驗區大受歡迎。在眾多球星卡展區中，一張大谷翔平的球星卡以6,000美元（約97.4萬日圓）的價格展出，格外引人矚目。值得一提的是，現場同步推出名為「Swinging for the Stars」的Topps限定插入卡系列，第一號正是大谷翔平，同系列還收錄了威利梅斯、傑基羅賓森、米奇曼托等歷史名人堂級傳奇球星，等於官方已將大谷翔平定位為足以與棒球史傳奇並列的招牌人物。談及大谷翔平對MLB的影響力，川名指出：「MLB在全球範圍內蓬勃發展，年輕人都在關注它，而且它還在不斷壯大，大谷翔平的影響力毋庸置疑。」展望未來，川名也透露正考慮將這項活動移植到日本舉辦。他坦言：「這次我們投入了約160億日元，這顯然是我們單憑自身力量無法完成的。」暗示這類大型IP活動需要仰賴集團母公司Fanatics的全球資源挹注，若要落地日本市場，勢必需要在地合作夥伴共同分攤成本，「如果我們能在日本找到感興趣的合作夥伴，我們一定會盡力促成此事。」這番表態也讓日本球迷開始期待，未來是否有機會在本土見證這場世界級體育嘉年華。