曾獲超過160項獎項及提名肯定的獨立冒險遊戲《Moss》系列，終於迎來全新里程碑。獨立遊戲工作室 Polyarc 宣布《Moss：失落遺跡》（Moss：The Forgotten Relic）已於近日上市，登陸PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Series X／S、Xbox One、Nintendo Switch及Nintendo Switch 2平台，玩家不需要準備VR設備，也能陪伴小老鼠英雄奎爾展開奇幻旅程，遊戲同步支援繁體中文。
《Moss：失落遺跡》是《Moss》系列首度跳脫過往VR框架，全面為PC及家用主機玩家打造的作品，將初代《Moss： Book I》與續作《Moss：Book II》融合成一段完整冒險，針對一般螢幕的操作、鏡頭、畫面及劇情演出進行重塑，讓沒有VR裝置的玩家，也能走進奎爾充滿魔法與神話的故事世界。
走進活生生的神話故事書 陪奎爾拯救失落王國
《Moss：失落遺跡》的故事發生在一本「活著的童話故事書」中，世界處處充滿古老魔法、神話傳說，以及逐漸遭大自然吞沒的失落王國，玩家將陪伴出身平凡卻胸懷大志的小老鼠英雄「奎爾（Quill）」一同冒險。
當強大的奧術威脅與鳥類暴君率領的神祕軍隊入侵王國，奎爾將踏上一段充滿危機的奇幻征途。在這趟旅程中，玩家不只是操控奎爾前進，更會成為她全心信任的守護者「Reader」，與奎爾建立不可分割的情感羈絆，共同穿越森林、城堡及古老遺跡，揭開失落王國背後的祕密。
「雙重機制」玩法 解開環境謎題
《Moss：失落遺跡》結合探索、戰鬥及系列招牌的「雙重機制」玩法。玩家一方面需要直接操控奎爾移動、跳躍、閃避及揮劍迎戰敵人，另一方面則要以Reader的視角介入場景，移動機關、調整道路及解開環境謎題。
遊戲中的關卡宛如一座座精緻的立體模型，玩家必須觀察地形及機關配置，讓奎爾與Reader互相配合，才能排除障礙並繼續前進。場景內也藏有祕密區域及收集內容，鼓勵玩家離開主要路線，探索失落王國的每個角落。
本作也加入輔助功能「跳過戰鬥」，玩家若不擅長動作操作，或只想沉浸於故事及解謎內容，可以直接略過部分戰鬥段落，不必因難度卡關，讓不同類型的玩家都能完成奎爾的冒險。
首度跳脫VR框架 鏡頭、畫面與過場全面重塑
原版《Moss》系列以VR沉浸體驗聞名，玩家能透過頭戴裝置觀察宛如微縮模型般的場景，並親手與遊戲世界互動。《Moss：失落遺跡》則針對傳統螢幕及控制器重新設計，不需要VR設備即可遊玩。
為了保留玩家與奎爾之間的互動感，開發團隊導入專屬的智慧跟隨鏡頭，並加入全新設計的劇情過場動畫，以手工打造的電影化視角呈現關鍵情節，讓玩家在一般螢幕上也能清楚看見奎爾的動作、表情及周遭環境。
遊戲配樂則由知名電玩作曲家Jason Graves操刀，以管弦樂烘托旅程中的驚奇、危機、神祕感及情感力量，陪伴玩家走完奎爾的英雄史詩。
PC、PS5與Switch 2全面上市 Steam祭限時9折
《Moss：失落遺跡》目前已登陸PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Series X／S、Xbox One、Nintendo Switch及Nintendo Switch 2平台，全面支援繁體中文，所有版本皆不需要VR設備。
Steam 版本目前推出上市限時9折優惠，商店頁面顯示遊戲整體玩家評價為「極度好評」。對過去因為沒有VR設備而錯過《Moss》系列的玩家而言，這次把兩代冒險整合在同一款作品中的《Moss：失落遺跡》，也成為一次完整認識奎爾及其奇幻世界的機會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Moss：失落遺跡》的故事發生在一本「活著的童話故事書」中，世界處處充滿古老魔法、神話傳說，以及逐漸遭大自然吞沒的失落王國，玩家將陪伴出身平凡卻胸懷大志的小老鼠英雄「奎爾（Quill）」一同冒險。
當強大的奧術威脅與鳥類暴君率領的神祕軍隊入侵王國，奎爾將踏上一段充滿危機的奇幻征途。在這趟旅程中，玩家不只是操控奎爾前進，更會成為她全心信任的守護者「Reader」，與奎爾建立不可分割的情感羈絆，共同穿越森林、城堡及古老遺跡，揭開失落王國背後的祕密。
《Moss：失落遺跡》結合探索、戰鬥及系列招牌的「雙重機制」玩法。玩家一方面需要直接操控奎爾移動、跳躍、閃避及揮劍迎戰敵人，另一方面則要以Reader的視角介入場景，移動機關、調整道路及解開環境謎題。
遊戲中的關卡宛如一座座精緻的立體模型，玩家必須觀察地形及機關配置，讓奎爾與Reader互相配合，才能排除障礙並繼續前進。場景內也藏有祕密區域及收集內容，鼓勵玩家離開主要路線，探索失落王國的每個角落。
首度跳脫VR框架 鏡頭、畫面與過場全面重塑
原版《Moss》系列以VR沉浸體驗聞名，玩家能透過頭戴裝置觀察宛如微縮模型般的場景，並親手與遊戲世界互動。《Moss：失落遺跡》則針對傳統螢幕及控制器重新設計，不需要VR設備即可遊玩。
遊戲配樂則由知名電玩作曲家Jason Graves操刀，以管弦樂烘托旅程中的驚奇、危機、神祕感及情感力量，陪伴玩家走完奎爾的英雄史詩。
《Moss：失落遺跡》目前已登陸PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Series X／S、Xbox One、Nintendo Switch及Nintendo Switch 2平台，全面支援繁體中文，所有版本皆不需要VR設備。
Steam 版本目前推出上市限時9折優惠，商店頁面顯示遊戲整體玩家評價為「極度好評」。對過去因為沒有VR設備而錯過《Moss》系列的玩家而言，這次把兩代冒險整合在同一款作品中的《Moss：失落遺跡》，也成為一次完整認識奎爾及其奇幻世界的機會。