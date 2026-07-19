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▲阿翰（右）近日接下補品代言，化身為熱心的「紫衣阿嬤」大展親民魅力。（圖／阿翰PO影片YT）

百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯接連被炎上，此外先前「嘟嘟人」（The DoDo Men）、酷的夢也都引起爭議。有網友在社群上分享獲得好感的YouTuber，包括阿翰、千千、HOOK等人都上榜，其中阿翰近日代言補品活動時，不僅蹲下來平視小孩，還特別問了一句：「小朋友可以喝齁？」注重細節的舉動讓許多人看了狂讚：「他一定是心思很細膩的一個人」、「小細節看出人品。」阿翰近日接下補品代言，化身為熱心的「紫衣阿嬤」大展親民魅力，極力關心年輕人的健康。昨日出席活動時，他頂著一頭招牌捲髮、身穿紫色羽絨外套現身，與現場粉絲互動十分熱絡，並大方介紹品牌飲品。有趣的是，活動中一位小朋友拍了拍他，阿翰一見狀立刻蹲下身子，貼心地遞上手中飲品；不過他隨即反應過來，有些遲疑地轉頭詢問一旁的主持人：「小朋友可以喝齁？」在確認對方表示「全年齡都可以喝」後才放心，逗趣又細心的舉動立刻獲得網友好感。不少人看了影片後，狂讚阿翰不僅親切還十分注重細節，留言表示：「一個人的細心，從小地方可以看得出來」、「阿翰的影片表面看起來很瘋很無厘頭，但其實是無數細節堆疊出來的，本身就是個細膩的人呀」、「小細節看人品」、「阿翰是個很溫柔的人」、「阿翰是這個時代的水果奶奶。」對此阿翰也親自回覆：「我怕小朋友喝醉。」事實上，YouTuber「翻車」的新聞層出不窮，過去大家也總愛問「誰是零負評YouTuber」，其中千千、HOOK、阿翰等人都經常被點名，但也有人認為「沒有誰是零負評的」，直言有粉絲就會有人討厭，希望大家不要把YouTuber捧得太高。