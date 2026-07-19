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中聯致癌油流入市面，台北市長蔣萬安日前號召支持者於7月25日上凱道守護食安，他今（19）日更與基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善一同拜會台中市長盧秀燕，討論致癌油事件後續處理。張麗善痛批，過去食安出包就要求政府下台，如今中央面對致癌油事件卻態度傲慢、雙重標準，甚至要人民自行選擇，卻未公開哪些油品不能流入市面。目前已有大量致癌物被民眾吃下肚，呼籲政府停止蓋牌、妥協及放寬標準，負起責任並與地方共同守住食安防線。蔣萬安、盧秀燕、張麗善、謝國樑今合體譴責中央政府雙標、蓋牌，並宣布將於下週召開地方首長的「反毒油國是會議」，會再給中央建言。其中，張麗善批評，過去食安出包就要求政府下台，如今中央面對致癌油事件卻態度傲慢、雙重標準，還要人民自己選擇吃什麼，態度囂張說沒有逼我們吃，但我們不知道吃什麼才安全？張麗善質疑，中央政府有責任讓資訊公開透明，雲林縣這段時間查了255個廠、下架91公噸，但是數量仍不及出產數量，可見很多致癌物已被吃下肚，造成民眾恐慌，因此人民必須站起來讓政府聽到心聲，不能再蓋牌、妥協、放寬標準。當防線產生漏洞時，人民是無法安心的，中央政府一定要負責任，也讓地方政府共同配合。