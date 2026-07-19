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金州勇士老將格林（Draymond Green）向來以火爆性格聞名，也是NBA近年遭罰款、禁賽最多的球員之一。近日他在《The Big Podcast with Shaq》節目中再度砲轟聯盟的罰則制度，直言NBA對球員的罰款與禁賽機制「根本不合理」，甚至認為聯盟從來沒有真正希望球員在退休後仍能維持財富。此外，還有個負責球員工會基金會的女主管竟然跑來對他說：「我愛死你了，因為你總是源源不絕地送錢給我們。」讓格林當場傻眼。格林日前在歐尼爾（Shaquille O'Neal）的Podcast節目《The Big Podcast》中用粗暴的言論痛批聯盟的罰款、禁賽和高額稅收制度，直言這根本是在剝削球員，讓他們退休後落入外界無法想像的財務困境。「按照我們被課稅、被罰款的方式，這份工作壓根就從未打算讓我們在不打球之後還能保持富有。」格林憤怒地表示：「這簡直荒謬至極。當你看看我們這些籃球員，只因為做了一些事情就被罰了天文數字，這種事在美國的企業界根本不可能發生。」身為4屆NBA總冠軍得主，格林直接拿具體的罰款金額狠砸聯盟的痛點，認為現行的懲罰系統早就與現實世界完全脫節，「只因為你說了某句別人不愛聽的話，你就得被罰5萬美元（約合新台幣162萬元）？5萬大洋可是真正的血汗錢。」格林越說越激動：「那10萬美元呢？在我小時候，我媽媽要不吃不喝工作整整4年才能賺到10萬美元，而我卻在一夜之間就失去了它。為什麼？只因為裁判不爽我對他說的話，他對我生氣了，就這樣？」放眼全聯盟，恐怕沒有幾個人比格林自己更懂得罰款的痛。攤開格林的黑歷史，他職業生涯至今已被禁賽過6次，其中最著名的惡行包括在場上鎖喉灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）遭禁賽5場、2023年季後賽狠狠重踩國王隊薩博尼斯（Domantas Sabonis）的胸口遭禁賽1場，以及同年12月一記「霸王掌」揮擊太陽隊諾基奇（Jusuf Nurkic）的面部，導致被無限期禁賽、最終缺席高達12場比賽。光是這三次嚴重的禁賽，就讓格林付出了超過320萬美元（約合新台幣1.03億元）的慘痛代價。如果再加上他十多年來與裁判發生衝突、累積無數次技術犯規的零星罰款，格林職業生涯至今因罰款和禁賽所蒸發的總金額，已經突破423萬美元（約合新台幣1.37億元）。除了嫌罰款太貴，格林也對這筆龐大資金的去向和透明度提出質疑。他甚至在節目中爆料自己與球員工會基金會（NBPA Foundation）某位高層的荒謬對話。格林回憶道：「那個負責球員工會基金會的女主管竟然跑來對我說：『我愛死你了，因為你總是源源不絕地送錢給我們。』」格林接著怒批：「天啊！妳的工作職責應該是要幫我把錢給爭取回來才對吧？根本沒有人知道那些被罰的錢最終流向哪裡。」這早就已經不是格林第一次對NBA的懲罰體制開砲，考慮到他那火爆的脾氣，這絕對也不會是最後一次。至於罰款到底會去哪？NBA現行規定為，每季球員遭罰款項約有一半撥交NBA球員工會（NBPA），用於工會日常營運、員工薪資及相關行政支出，若有剩餘則納入基金，作為球員退休福利保障。另一半則投入公益用途，包括捐助NBA Cares、美國男孩女孩俱樂部、聯合國兒童基金會等慈善機構，也會用於社區建設、青少年籃球推廣、節慶公益活動，以及全明星賽主辦城市相關計畫。不過，這筆公益款項的詳細流向從未公開完整明細，聯盟僅表示用於慈善用途，外界始終無法掌握實際支出細節。