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總統府秘書長潘孟安今（19）日特別出席「屏東同鄉後援會成立大會」，《TVBS》報導自家記者追問潘孟安油品事件總統賴清德有何裁示，竟大力推開記者後徑直離去。而該記者稍早又到民進黨全代會與潘孟安狹路相逢，在潘孟安受訪結束後追上前堵麥、場面尷尬，面對記者逼問，直呼「你不要在這邊跟我吵新聞」隨即快步離去。總統府秘書長潘孟安上午出席「屏東同鄉後援會成立大會」，有媒體報導稱潘孟安被記者追問針對油品總統賴清德有何裁示，竟大力推開記者後徑直離去。對此總統府特別澄清，由於會場走道較為狹窄，採訪線外又有大型攝影器材出現在走道動線上，擔心會阻礙攝影，秘書長在行經該出現在走道線上攝影機時，自然抬起手以避免碰到攝影師及設備，若因此同時碰到記者，「潘秘書長表達不好意思」。而該記者在民進黨全代會又與潘孟安狹路相逢，待潘孟安結束受訪後衝上前堵麥，場面一度尷尬，記者一連串追問，潘孟安直呼「你不要在這邊跟我吵新聞」隨即快步離去要進入會場。