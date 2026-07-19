我是廣告 請繼續往下閱讀

74歲聯電榮譽副董事長宣明智傳出硬腦膜出血，目前手術順利，已移至加護病房。不過，一般來說，腦出血可分為中風的腦出血及跌倒、撞擊等頭部外傷所引起的慢性硬腦膜下出血，醫生也提醒，慢性硬腦膜下出血的早期症狀並不明顯，嚴重甚至失去意識，也因症狀多變且嚴重度不一，經常會被誤診為中風，即便腦中風與慢性硬腦膜下出血兩者的臨床表現或許有若干相似處，成因卻截然不同，正確診斷及適當的處置才能夠避免不必要的憾事發生。東元綜合醫院神經外科主任張亮霖在該院衛教天地就曾發文指出，腦中風是指腦血管突然阻塞或者破裂，腦組織受損後有可能出現神經功能障礙，一般可分為缺血性腦中風及出血性腦中風，因為病灶位置所在不同，呈現出來的臨床症狀也就有所差異了，常見的主要症狀包括一側肢體無力或麻木、口齒不清、視力模糊、步態不穩或是劇烈頭痛等等。一般而言，腦中風的危險因子包括高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖等等，其中最主要的原因就是高血壓，血壓升高容易造成血管硬化、狹窄、引發缺血性中風，而長期的高血壓也會使血管壁失去彈性，一旦血壓突然升高時就容易破裂，造成出血性中風。出血性腦中風的病灶位置最常見於基底核，血塊壓迫傳導運動和感覺的神經，導致對側肢體偏癱。值得一提的是，「慢性硬腦膜下出血」的症狀也是類似，上了年紀的人如果幾個星期甚至1、2個月前，曾經有跌倒或是其他不同形式的頭部外傷，有一些病人則慢慢會出現一側肢體無力，步態不穩或者口齒不清等症狀，此現象有點像腦中風的表現。不同的是腦中風的發生是突然的、急性的，同時也可能會合併血壓急劇上升，而「慢性硬腦膜下出血」則是慢慢進行的。常見的原因除了頭部外傷外，尚有其他危險因子，包括年紀大、本身凝血機能異常、洗腎病患、長期酗酒、服用抗凝血劑、抗血小板劑等。一般人隨著年紀愈大，大腦就會逐漸萎縮，因此大腦與頭骨之間的空間距離變大，以致於大腦表面的靜脈血管相對緊繃，往往輕微的頭部外傷也會造成血管被拉斷而出血，而且因為能夠容許血水的空間比年輕人大，往往等到症狀出來時硬腦膜下腔已經累積了可觀的血水了。至於「慢性硬腦膜下出血」的早期症狀並不明顯，包括頭痛、記憶力減弱、遲緩、嗜睡等多樣性，逐漸出現步態不穩、癲癇、口齒不清、單側或雙側無力等，嚴重時甚至會失去意識。正因為其症狀如此多變而且嚴重度也不一而足，經常會被誤診為中風，短暫性腦缺血發作，老年癡呆等。針對「慢性硬腦膜下出血」的處理方式，一般是採開刀顱骨鑽孔引流血水，並放置引流管，大部分病患只需鑽一個孔洞即可，術後病患宜採平躺姿勢，以使腦組織膨脹復位，此外針對少數產生復發個案，則可考慮採開顱手術將血腫下內膜打開來，以使腦組織徹底膨脹起來。因此，即便「腦中風」與「慢性硬腦膜下出血」兩者的臨床表現或許有若干相似處，但成因卻是截然不同的，正確診斷以及適當的處置才能夠避免不必要的憾事發生。