我是廣告 請繼續往下閱讀

◼︎桃園市7月20日停水範圍一次看

▲桃園市八德區7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市楊梅區7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市7月20日停水範圍一次看

▲台中市7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月20日停水範圍一次看

▲台南市永康區7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市新營區7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月20日停水範圍一次看

▲高雄市岡山區7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣7月20日停水範圍一次看

▲宜蘭縣7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月20日停水範圍一次看

▲彰化縣7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月20日停水範圍一次看

▲雲林縣四湖鄉7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣褒忠鄉7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣褒忠鄉7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣虎尾鎮7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣7月20日停水範圍一次看

▲南投縣7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月20日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣7月20日停水範圍一次看

▲屏東縣屏東市7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣7月20日停水範圍一次看

▲台東縣7月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月20日（週一）以及共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時半。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月20日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：新裝工程-斷管連絡。📍停水地區八德區：中山路、中正二街、中正路、中興街、建德路、興仁路、豐德路、豐田一路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區楊梅區：三民路二段、迎旭一街、迎旭三街、迎旭二街、長青一街、長青三街、長青二街、長青五街、長青東街、長青西街、長青路及周邊巷弄。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區北區：忠明路。西區：博館三街、博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠明路、忠義街、明智街、明禮街、臺灣大道二段、華美西街一段、西屯路二段。西屯區：何厝東一街、四川路、大弘一街、大弘三街、大弘二街、大弘五街、大弘六街、大弘四街、大弘街、大有一街、大有三街、大有二街、大有五街、大有東街、大有街、大有西街、太原路一段、忠義街、漢口路一段。停水原因：污水下水道改遷工程。📍停水地區永康區：大橋三街75號至140號(含巷弄)、大橋一街73巷127號至215號(單數側)。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區善化區：民族路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區新營區：嘉太路、太北街、太南街、太子路、太東街、新橋街；太北里、太南里。共2個村里。停水原因：新設消防栓工程停水施工作業。📍停水地區岡山區：嘉華路。停水原因：管線遷移作業。📍停水地區冬山鄉：佛光路、安宮路、安平路、照安一路、照安二路、照安路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區四湖鄉：湖西村；中山西路42巷。停水原因：用戶新裝管線連接作業。📍停水地區褒忠鄉：中央公路、中正路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區褒忠鄉：埔姜街。停水原因：用戶新裝管線連接作業。📍停水地區虎尾鎮：西屯里大屯路。停水原因：工程改接作業。📍停水地區南投市：文化路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區中埔鄉：社口村，共1個村里。停水原因：計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區屏東市：仁愛路、光明街、公勇路、延平一路、建民路、建華一街、建華三街、建華二街、建華街、復興路、柳州街、民族路、自由路、萬倉街、萬全街、萬安街、重慶路。停水原因：計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區屏東市：公園東路、廣州街、民教路。停水原因：小區封閉確認作業。📍停水地區臺東市：康樂里、豐年里、豐田里；中興路五段、中興路四段、利嘉路、南島大道、博物館路、和平路、太平路、山西路二段、祥和路、豐田路、豐興路、館前路。卑南鄉：太平村；中興路四段、利嘉路、和平路、太平路、豐田路、豐興路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。