我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA拉斯維加斯夏季聯賽4強戰今（19）日登場，金州勇士靠著決勝節穩固防守，以92：88力退洛杉磯湖人，順利晉級冠軍戰，將與曼菲斯灰熊爭奪夏季聯賽冠軍。今年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）再次展現全能身手，攻下15分、4籃板、3助攻，成為球隊晉級的重要功臣。蘭德伯格今年才剛帶領密西根大學（Michigan Wolverines）勇奪2026年NCAA全國總冠軍，賽前雖被部分外媒質疑連續出賽體能下滑，但他此役在第四節用無解的高效率攻防表現，徹底打臉外界，成為全場最具影響力的菜鳥。這場傳統的豪門大戰打得火熱，湖人隊在前三節靠著席爾瓦（Adou Thiero）高達100%命中率狂砍18分，以及首輪菜鳥卡爾（Cameron Carr）的外線發難，在三節結束時以66：63領先勇士。然而進入決勝第四節，勇士隊展開瘋狂反撲，單節打出29：22的逆襲。賽前認為自己「還沒恢復到最佳比賽體態」的蘭德伯格，在最後關頭展現驚人的防守本能。比賽還剩77秒、勇士僅領先3分時，隊友出現致命活球失誤，讓湖人發動多打少的快攻反擊。此時蘭德伯格展現頂級協防智商，故意放空引誘湖人的馬農（Chris Manon）出手左手放籃，隨後在空中極限起飛，狠狠賞了一記麻辣大鍋。緊接著在比賽僅剩21秒、雙方1分差的窒息關頭，馬農企圖切入撕裂防線，蘭德伯格與隊友克萊爾（LJ Cryer）心有靈犀關門，硬生生將球從對方手中搶過來。儘管蘭德伯格在倒數9秒時犯了一個不成熟的防守犯規，送對方上罰球線，所幸對手頂不住壓力罰丟關鍵球，勇士終場就以4分之差險勝。蘭德伯格此役出賽29分鐘，進攻端極度高效，8投5中（包含三分球2投1中、罰球3中3）穩拿15分，外帶4籃板、3助攻、2阻攻、1抄截。相較之下，湖人同為2026首輪秀的卡爾雖然攻下17分，但全場16投僅5中，攻守影響力高下立判。除了首輪秀蘭德伯格發威，勇士本場能贏球的另一大功臣，當屬在禁區隻手遮天的中鋒艾克（Graham Ike）。他今天與克萊爾雙雙轟下全隊最高的16分，艾克更狂抓11個籃板，完成含金量極高的「雙十」數據。艾克在這場比賽中罕見地展現了中距離手感，他在第四節的後仰跳投命中，徹底驚艷了勇士制服組。目前勇士內部的5名潛力股正在爭奪3個「雙向合約」名額，艾克此役的雙向身價大暴漲，甚至傳出勇士高層考慮直接給出一份大聯盟的「標準合約」將他強行留下。勇士隊在擊敗湖人後，挺進夏季聯賽的冠軍賽，他們將在台灣時間7月20日上午9點，正面迎戰實力剛猛的孟菲斯灰熊隊。