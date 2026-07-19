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▲HAHABABY原本深受許多粉絲喜愛，IG有著15.7萬人追蹤，未料如今卻捲入抄襲風波。（圖／HAHABABY YT）

由蔡阿嘎老婆二伯創立的親子服飾品牌「HAHABABY」，因涉抄襲爭議遭到炎上，輿論在社群上持續發酵。其中，一名女子透露自己去年在二伯舉辦的惜福祭中，以300元買到日本原版未拆標衣服，原以為賺到結果發現品牌後續也出了類似款，猜測買到的可能是參考樣品；而粉絲遲遲等不到品牌及二伯的回應，感嘆：「突然不知道該不該繼續用、繼續穿。」貼文引來其他粉絲共鳴，直呼：「我也覺得我自己是個『大小丑』」、「我也只是希望他們可以好好回應」、「哎～以為賺到卻淪為大家的笑柄。」HAHABABY爆出抄襲爭議後，一名女子在Threads上發文，強調自己不是來蹭流量、也不是路人，而是消費60000以上的「金哈比」會員。她提到，去年參加二伯舉辦的惜福祭活動，用300元買了日本原版未拆標的衣服，然而品牌後續也出現類似款，遭疑買到的可能是「參考」的樣品。該名粉絲坦言，過去毫不猶豫支持品牌，如今看著家裡HAHABABY的衣服、日用品，突然不知道該不該繼續用、繼續穿，甚至因為風波被朋友問到爆，讓她直呼：「希望可以盡快出來面對，給粉絲一個回應！」而貼文一出，引來許多粉絲共鳴，留言表示：「我跟你一樣收到各種親朋好友的關心，很像是被詐騙一樣，寫去客服到現在沒回」、「我也覺得我自己是個『大小丑』，我真的丟臉死了」、「唉hahababy這波真的挺不了」、「真的，現在完全不敢穿他們的衣服出門……」HAHABABY原本深受許多粉絲喜愛，IG有著15.7萬人追蹤，未料如今卻捲入抄襲風波。日前二伯在直播中，強調品牌每款商品都投入了極大心力，許多圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，經由團隊與設計師反覆討論修改而成，但對於遭疑抄襲一事未多做回應。