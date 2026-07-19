2026世界盃足球賽進入最終決賽，西班牙VS阿根廷台灣時間明（20）日凌晨三點火熱開踢，歐洲無敵艦隊將正面迎戰南美雄獅。這場賽事被視為梅西在世界盃的最後一場比賽，他是否能率領阿根廷連霸、再度捧起大力神杯持續被全球關注，《NOWNEWS今日新聞》整理了2026世界盃足球賽決賽西班牙對阿根廷的直播、轉播、線上看平台以及賽事重點，提供給球迷迅速找到最佳觀賞方式。
世界盃決賽「西班牙VS阿根廷」冠軍戰重點時程（台灣時間7/20）
01:30 表演閉幕典禮（25分鐘）
02:20 正式轉播直播開始
02:40 官方閉幕典禮 （10分鐘）
03:00 賽事開踢
03:55 中場秀（11分鐘）
約 05:00 冠軍出爐。
世界盃決賽「西班牙VS阿根廷」文字／直播／轉播／線上看平台
📍線上平台
Hami Video「Hami足球1台」（凌晨2時30分開播，正式開賽時間為凌晨3時）
愛爾達體育台「愛爾達體育1台」（凌晨2時30分開播，正式開賽時間為凌晨3時）、「ELTA體育MAX 9加長無廣告版」（凌晨1時40分開播）
📍中華電信MOD
愛爾達體育1台（CH200）
愛爾達體育2台（CH201）
愛爾達體育3台（CH202）
愛爾達體育4台（CH203）
📍電視平台
東森電視
台視／台視主頻（有線電視CH8／CH7、數位電視CH15）
📍文字即時戰況
FIFA官方App：提供即時比分、先發名單、賽程與數據資訊。
FIFA官網戰績表：可查詢分組排名、晉級樹與各隊戰績，方便賽後快速掌握最新戰況。
世界盃決賽「西班牙vs阿根廷」賽事看點
跨世代對決
年僅19歲的西班牙天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的跨世代對決，西班牙年輕新黃金世代對決陣容相對老陳的阿根廷。
勝利關鍵因子
近年足球國際賽事出現了一個勝利關鍵因子，就是多休息一天的球隊能在調整節奏上佔據優勢，多休息一天的一方，目前在國際足球決賽上的戰績是13勝1負。
阿根廷過去也數次成為這項勝利方程式的苦主，2022年世界盃決賽，阿根廷比法國多休一天，最後經PK戰奪冠。2018年法國比克羅埃西亞多休一天，最終4:2封王。2014年德國也比阿根廷多休一天，在延長賽以 1:0 絕殺阿根廷捧杯。
回頭看本屆世界杯賽程，西班牙在4強於7月14日擊敗法國後就確定晉級決賽，而阿根廷則是7月15日才與英格蘭激戰到最後才晉級，多休息一天的西班牙成為獲得這項勝利關鍵因子的一方。
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01:30 表演閉幕典禮（25分鐘）
02:20 正式轉播直播開始
02:40 官方閉幕典禮 （10分鐘）
03:00 賽事開踢
03:55 中場秀（11分鐘）
約 05:00 冠軍出爐。
📍線上平台
Hami Video「Hami足球1台」（凌晨2時30分開播，正式開賽時間為凌晨3時）
愛爾達體育台「愛爾達體育1台」（凌晨2時30分開播，正式開賽時間為凌晨3時）、「ELTA體育MAX 9加長無廣告版」（凌晨1時40分開播）
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愛爾達體育3台（CH202）
愛爾達體育4台（CH203）
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跨世代對決
年僅19歲的西班牙天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的跨世代對決，西班牙年輕新黃金世代對決陣容相對老陳的阿根廷。
近年足球國際賽事出現了一個勝利關鍵因子，就是多休息一天的球隊能在調整節奏上佔據優勢，多休息一天的一方，目前在國際足球決賽上的戰績是13勝1負。
阿根廷過去也數次成為這項勝利方程式的苦主，2022年世界盃決賽，阿根廷比法國多休一天，最後經PK戰奪冠。2018年法國比克羅埃西亞多休一天，最終4:2封王。2014年德國也比阿根廷多休一天，在延長賽以 1:0 絕殺阿根廷捧杯。
回頭看本屆世界杯賽程，西班牙在4強於7月14日擊敗法國後就確定晉級決賽，而阿根廷則是7月15日才與英格蘭激戰到最後才晉級，多休息一天的西班牙成為獲得這項勝利關鍵因子的一方。
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