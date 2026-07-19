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不是快可立！曾比50嵐夯 首創飲料外帶「休閒小站」回來了

▲手搖始祖「休閒小站」全新品牌Easyway回來了。（圖／翻攝自休閒國聯集團官網）

Easyway新店開幕買一送一！優惠活動、時間、地址一次整理

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快可立還有得喝！台北捷運永春站成激戰區

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▲台北信義區還有「手搖始祖」之一的快可立，掀起一陣回憶殺。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

六、七年級生都喝過的神級飲料店，不只快可立（Quickly），堪稱台灣首創飲料外帶的「手搖飲料始祖」休閒小站回來了！全新打造「Easyway」品牌，將於7月24日起進駐台北市信義區捷運永春站試營運、8月3日開幕，推出兒時回憶的「復刻珍奶買一送一」，優惠活動、時間、地址一次整理。創立於1992年的「休閒小站」，堪稱首創飲料外帶的手搖始祖，曾與快可立紅極一時；在50嵐、清心福全還沒如此盛行的年代，是許多六、七年級生都喝過的神級飲料店。如今，資深粉絲總算等到休閒小站回歸了！全新打造更年輕的「Easyway」品牌，主打重現大家兒時記憶的「復刻珍奶」，以濃郁奶香搭配Q彈珍珠的懷舊風味；還要升級「啤兒綠茶」加入海尼根0.0零酒精，開喝有著綿密氣泡的麥芽香味茉莉綠茶。2026年Easyway重回市場，再推出全新特色配料「仙草絲」、「蕎麥粉粿」，讓手搖飲料控嚐鮮。Easyway表示，還將導入智能茶機，以全新製茶工藝提供維持最佳比例的茶飲。Easyway新店開幕優惠一次看！地址：台北市信義區松山路532號1樓電話：02-2726-0058而老牌「快可立」成立於1996年，其實到現在還沒消失，台北市唯一一間門市已擁有26年歷史，尤其2026年還有著超親民價格，讓鐵粉直呼「外面買不到的價格，從國小喝到現在」。而且地點就在即將迎接休閒小站的台北捷運永春站周邊，懷念童年回憶的粉絲們，乾脆兩家同時衝一波朝聖吧。地址：台北市信義區永吉路278巷19號電話：02-8787-9828