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正在美國訪問的民進黨前秘書長林右昌，今（19）日下午出席民進黨全代會，並分享擔任訪問學人的心得，「在那邊3個月好像過1年」，而他也預告，訪問行程約在11月份結束，屆時會投入各縣市輔選工作，在最後一個階段會跟大家一起衝刺。林右昌今年4月受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」（IIPS）擔任訪問學人，在當地展開為期半年的學習與交流之旅，聚焦研究地緣政治及國際供應鏈等議題。民進黨下午舉行全代會，林右昌會前受訪時表示，華府不愧是世界經濟、政治中心，資訊量非常大，簡直能用「爆表」形容，在那邊3個月好像過1年，每天都有非常多行程，包括智庫訪問、研討會和座談會等各式公開、閉門的行程，因此收穫非常豐富，特別是感覺到華府談論的議題，最主要集中在美中競爭的地緣政治，包括台灣、中東、烏克蘭等，以及國防、經濟、能源等安全議題，還有AI議題。林右昌續指，不管在討論什麼，台灣都在這些議題的核心領域，都會討論到台灣的角色，包括台灣對世界產生的貢獻、相關影響等，因此台灣現在是在世界的中心，而他現在是短暫回來，約8月初會再回美國，11月份會結束整個參訪行程與訪問學人計畫。對於未來規劃，林右昌說，11月已經是選舉最後期間，對台灣地方選舉、民進黨非常重要，今天是全代會40週年，總統兼任黨主席賴清德也為所有縣市長參選人授旗，他今天也受到邀請，特別出席為大家加油打氣，11月會投入各縣市輔選工作，在最後階段和大家一起衝刺。