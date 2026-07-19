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溫柔派的「護身符」：讓文字不再冷冰冰

▲有些人慣用「～」波浪號來舒緩語氣。（圖／翻攝畫面）

討厭派的崩潰：是在敷衍還是陰陽怪氣？

波浪號「數量有差」？神人解析憤怒等級

▲社群熱議「～」波浪號數量和情緒有關。（圖／AI生成）

在純文字的數位溝通時代，標點符號往往決定了一句話的「溫度」。你是否也習慣在訊息末端順手打個波浪號「～」，過去這被視為親切、緩和語氣的象徵，但隨著網路社群討論熱度升高，這個小符號卻意外引發兩派激辯，甚至被貼上「討厭鬼才用」的標籤。對許多愛用者來說，波浪號是職場與人際關係中的救星。由於純文字訊息缺乏表情與語調，容易顯得嚴肅、生硬，甚至讓人誤會是在生氣。許多人透過句尾加一個「～」來軟化語氣，讓對話顯得更柔和、友善，並減少距離感。創業網友分享，在與客人回覆訊息時加入波浪號，會讓整體感覺更具親和力。居住在台灣的法籍作家鄉諾（Arnaud Campagne）也觀察到台灣人愛用「～」這個符號，認為波浪號能讓語氣變得柔軟，彷彿在對話中創造出一種「各退一步」的和諧感。然而，這番「溫柔說」在另一群使用者眼中完全不買單，不少人直言，現在看到波浪號反而會感到煩躁，甚至覺得對方很不專業。有網友吐槽波浪號看起來「敷衍了事」、「不真心」，甚至有種故意拉長尾音的煩人感。許多上班族揭露，波浪號其實是職場上用來隱藏怒火的終極武器，當心裡明明很不爽，卻必須維持良好態度時，就會多加一個符號來掩飾。還有人用在刻意嘲諷的情境，例如「你爆倉了喔～」，這種用法反而更讓人火大。除了要不要用之外，還有網友分析，波浪號的數量不同，傳達的意思也完全不一樣，這番分析也引起不少人共鳴，笑說「真的有畫面」。：語氣自然、友善。：開始出現不耐煩的感覺。：敷衍、不在乎，甚至暗示對方踩到地雷。：幾乎等於「我真的在生氣」。雖然符號能輔助語氣，但過度使用可能造成輕浮、油條的負面印象。專家也提醒，在職場溝通或正式電子郵件中，過多使用表情符號、驚嘆號或波浪號，除了會顯得過於情緒化，也可能讓對方覺得你不夠專業。