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日本名古屋市中心19日凌晨發生一起墜樓事故，一名男子從集合式住宅高處墜落，意外撞上當時行走在人行道上的20多歲女子。兩人隨即被送往醫院搶救，但女子最終因出血性休克死亡，墜樓男子則傷勢嚴重，目前仍處於昏迷狀態。綜合日本媒體報導，事情發生在當地時間19日凌晨1時前，名古屋市消防部門接獲民眾通報，指中區榮五丁目一處人行道上「有人從上方墜落，砸中了下方的行人」。警消人員趕抵現場後，發現一名男子與一名年約20多歲的女子倒臥在人行道上，隨即將兩人送醫急救。警方初步調查，男子疑似從附近一棟12層樓高的集合式住宅墜落，當時女子正好行經大樓下方，因而遭到波及。女子傷勢嚴重，經醫院搶救約4個半小時後，於當天清晨5時30分左右因出血性休克宣告不治。墜樓男子的年齡及身分目前仍待確認，送醫後持續昏迷，傷勢嚴重。事發地點位於名古屋市中心的榮地區，周邊高樓、商業設施及住宅密集，即使深夜仍有行人往來。事故發生後，警方隨即封鎖部分現場進行採證。警方目前正確認兩人的身分，並調查男子究竟從大樓哪一層墜落，以及墜樓原因。現階段尚無法確定事件是意外失足，或涉及其他因素，詳細事發經過仍有待進一步釐清。