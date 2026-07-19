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19歲西班牙足球天才亞馬爾在2026世界盃大放異彩，在場上，他是讓對手頭痛的超強力新星，不過下了球場的他，可是立刻變身「寵弟狂魔」，原因是年僅3歲的弟弟Keyne超級可愛，相差15歲的兄弟倆互動總是超有愛，而總是在球場邊為哥哥加油的Keyne被封為「西班牙隊最萌吉祥物！」Keyne出生於2022年9月，是亞馬爾同母異父的弟弟，兄弟倆相差15歲，雖然年齡差距非常大，但感情十分深厚，本屆世界盃期間，Keyne被拍到多次現身場邊替哥哥加油，小小的身軀總是被家人舉高，因為鏡頭總是拍到揮舞雙手、高喊「Vamos！」可愛模樣瞬間融化球迷，讓大家完全忘記要看球場上踢球的球員們。心被小小的Keyne融化的人，可不只是場邊的球迷們，球場上的亞馬爾也是如此，在比賽結束後，他多次被目擊用超有愛的眼神看著弟弟，因此兄弟的好感情總是掀起許多人討論。亞馬爾對弟弟的疼愛可是眾所皆知，他曾表示：「弟弟對我來說就是一切，我非常愛他，感覺他就像是我的兒子。」由於自己童年曾經歷家境困苦，全家擠在狹小空間生活，所以現在最大的心願，就是讓媽媽過得幸福，並且讓弟弟能在好環境中無憂無慮地長大。