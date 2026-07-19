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民進黨今（19）日舉行全國黨代表大會，並於開幕式中為年底縣市長選舉進行造勢活動，開幕式中播放名為「新世代扛起新時代」影片，由總統、黨主席賴清德親自配音，推薦這次民進黨提名的縣市長候選人。影片除了闡述這些候選人的經歷、特質，更引述民進黨創黨歷程中，多位在地方執政受好評的政治前輩，象徵民進黨「綠色執政、品質保證」的招牌，正是一棒接一棒的典範傳承。民進黨指出，這支影片由民進黨新媒體中心製作，適逢今年也是民進黨創黨40週年，因此影片由賴清德仰望當年「創黨18人小組」的歷史照片做為開頭，隨後帶出過去多位民進黨引以為傲的執政縣市長，當年在地方施政的歷史畫面，其中包含擔任過台北縣長的蘇貞昌、時任高雄市長的陳菊、謝長廷，以及過去擔任宜蘭縣長的游錫堃、陳定南，也因為這些政治前輩在當年投身民主運動、參與創黨行動後，先後回到家鄉投入選舉，並在當年立下亮眼執政成績，因而造就了民進黨「綠色執政、品質保證」的招牌。賴清德隨後在影片中提到，正如同過往一樣，民進黨在這一次的地方選舉中，也有許多政治新血加入，他們分別來自不同的專業領域，選擇放棄本來可以一展長才的職業，加入民進黨的隊伍投入艱困的選戰，為了就是要回到家鄉，解決地方的問題，照顧在故鄉的每一個世代。賴清德引用自身經歷，對照這次多位提名的縣市長候選人皆出身立法院，在國會中經過一番歷練後，從監督問政的角色，要回到地方擔當起城市治理的重任。而在從政經歷上，從南方出身的賴清德表示，過往民進黨在南方縣市打造的「五星執政好成績」，未來將有新的好人才，一棒接一棒，延續民進黨在這裡的執政典範，要讓南方縣市成為台灣迎向世界的新起點。影片最後也有小彩蛋，民進黨指出，拍攝團隊引用2024年總統競選廣告「在路上」中前總統蔡英文將車鑰匙，交付給賴清德與副總統蕭美琴的經典畫面，象徵民進黨執政10年來，「選對的人、走對的路」讓台灣迎來經濟不斷成長、世界持續看見台灣的好成績，也凸顯民進黨在創黨40週年之際，面對新的時代，將由新的政治世代扛起守護台灣、讓人民過好生活的重責大任。