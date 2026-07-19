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林靜儀直言「炸雞排也會有苯駢芘，不建議吃」挨轟

謝國樑：基隆小吃文化包括炸物 提供健康油品是國家的責任

中聯致癌油流入市面，衛福部次長林靜儀日前針對一級致癌物苯駢芘直言「不鼓勵大家吃炸雞排」，引發在野藍白痛批。而台北市長蔣萬安日前號召支持者於7月25日上凱道守護食安，他今（19）日更與基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善一同拜會台中市長盧秀燕，討論致癌油事件後續處理。其中，謝國樑強調，基隆的小吃文化包括很多炸雞腿、炸雞排，提供健康安全的油品給攤家是國家的責任，也是地方政府的責任。中聯油脂生產的油品被驗出苯駢芘超標4倍，且已流入市面。林靜儀15日進行食安專報時，國民黨立委賴士葆詢問，吃到致癌油能否抽血檢測殘留物？林靜儀當下表示，無法靠抽血驗出苯駢芘，高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物。語畢，賴士葆反問：「妳告訴民眾不要吃炸雞排？」林靜儀回：「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物」。針對林靜儀發言，民眾黨立委陳昭姿怒轟又在講幹話；藍委林沛祥則批，林靜儀把權力傲慢赤裸地秀在國人眼前；藍委李彥秀說，衛福部的職責是確保民眾安全的食安環境，確保油品的安全，而不是對民眾的飲食習慣指指點點。對此，謝國樑今在台中拜會盧秀燕時受訪表示，基隆市很多小吃都是炸雞腿、炸雞排等炸物，他反對衛福部說「以後不要再吃炸物」。他認為，提供健康安全的油品給攤家是國家的責任，也是地方政府的責任。基隆未來也會和其他縣市和中央共同合作，探討如何讓民眾吃得健康、安全。