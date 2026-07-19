我是廣告 請繼續往下閱讀

韓流傳奇二代男團SHINee成員珉豪（MINHO）又來台灣了！統一獅宣布，邀請珉豪擔任「J-LIONS非．日常」主題日演出嘉賓，將於2026年8月23日現身台北大巨蛋，不僅將擔任開球嘉賓，還會帶來特別舞台演出，消息曝光後立刻掀起粉絲熱議。珉豪自2008年以男團SHINee成員之一身分出道，靠著帥氣外型、穩定唱跳實力，成為韓流代表性藝人之一，他近年持續活躍於音樂、戲劇與綜藝圈，在全球累積大批粉絲。此外，珉豪也是韓國演藝圈以及粉絲公認的「運動偶像」，熱愛足球、籃球等各項運動，曾多次在綜藝節目展現優異運動能力，甚至今年還私人行程來到台灣，為了參加健美比賽，並且順利獲獎；此次受邀站上中職舞台，不僅擔任開球嘉賓，也將表演為球迷帶來演出，讓粉絲期待不已。