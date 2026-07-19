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▲台鋼雄鷹小將宋柏翰決賽打出3轟，有一顆為公益金球。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

▲宋晟睿最後30秒狂炸5轟，送出5顆金球，將累積50000元公益獎金。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

▲王政順去年拿到亞軍，但今年僅5轟排名第3。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

總支數：10轟（公益金球1顆）

▲曾頌恩全壘打大賽決賽扛出10轟，順利拿到冠軍。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

曾頌恩（中信兄弟、12轟晉級）

王政順（中信兄弟、6轟）

宋晟睿（中信兄弟、6轟）

宋柏翰（台鋼雄鷹、5轟）

▲曾頌恩去年明星賽全壘打大賽決賽扛出14轟，最終奪下冠軍。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

2026年中職明星賽戰技挑戰賽，今（19）日迎來焦點大戰，由昨日預賽晉級的4位砲手曾頌恩、王政順、宋晟睿與宋柏翰，會師決賽舞台，爭奪2026年全壘打之王寶座。最終由壓軸登場的曾頌恩10轟、擊敗隊友宋晟睿的9轟，成功連霸全壘打王。暫停前支數：2轟（1分02秒暫停）總支數：3轟（公益金球1顆）暫停前支數：3轟（1分暫停）總支數：9轟（公益金球5顆）暫停前支數：4轟（1分06秒暫停）總支數：5轟（公益金球1顆）暫停前支數：4轟（1分09暫停）曾昱磬（台鋼雄鷹、5轟）范國宸（富邦悍將、4轟）李勛傑（樂天桃猿、3轟）申皓瑋（富邦悍將、2轟）去年曾獲冠軍的中信兄弟曾頌恩壓軸登場，最終掃出12轟，以預賽第一名晉級，其餘還有6轟的中信兄弟隊友王政順、宋晟睿，最後是台鋼雄鷹的宋柏翰，4人攜手挺進決賽，曾昱磬、范國宸、李勛傑與申皓瑋則止步預賽。每位選手有2分鐘擊球時間，並有1次暫停機會，在時間內可以開啟1次60秒的暫停機會。預賽（第一天）： 8名參賽選手依序上場，在時限內擊出最多全壘打的前4名打者，將獲得晉級隔日決賽的門票。決賽（第二天）： 晉級的4名選手再度進行較量，規則與預賽相同，擊出最多全壘打者即為該屆全壘打大賽冠軍。如果在預賽或決賽遇到全壘打支數相同的平手狀況，將依序以下列規則判定勝負：總揮擊次數： 比較兩人的「總揮擊次數」，次數較少者勝出。首轟揮擊次數： 若總揮擊次數仍相同，則比較「第一支全壘打出現時的揮擊次數」，次數較少者勝出。加賽 PK 機制： 若以上條件皆無法分出勝負（主要用於決賽或關鍵晉級），則進入 PK 賽。PK 賽每人只有 3球揮擊機會，擊出較多全壘打者獲勝。