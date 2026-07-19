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第一次輸血正常 第二次疑誤輸B型血釀禍

血尿、腎衰竭接連發生 院方緊急轉院搶救

家屬控院方隱瞞 直到事後才知疑輸錯血

兩名同名產婦、丈夫也同名 疑釀身分誤認

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生一起重大醫療疏失。一名24歲產婦在生下男嬰後，因嚴重貧血及產後併發症接受輸血治療，不料在輸血過程中，遭到醫護人員誤輸錯誤血型的血液，導致她出現急性輸血反應，病情急速惡化，不僅腎臟功能嚴重受損，還一度停止排尿，目前仍在加護病房接受治療。院方已成立調查委員會，釐清事故原因。綜合《印度時報》及《NDTV》等媒體報導，24歲婦人達普（Dhapu Bhil）來自焦特布爾（Jodhpur）縣達烏拉巴奧里村（Dawra Baori），11日自然產下一名健康男嬰。不過，她產後因嚴重貧血及其他併發症，被轉送至烏梅德醫院（Ummed Hospital）接受進一步治療。醫療紀錄顯示，院方第一次替她輸入與自身血型相符的O型陽性血液，整個過程並未發生異常。然而，12日晚間進行第二次輸血時，醫護人員疑似誤將B型陽性血液輸入她體內，導致身體出現嚴重排斥反應。家屬表示，達普接受第二次輸血後不久便開始全身劇烈發抖，導尿袋內也出現血尿，隨後病情迅速惡化，不僅腎臟功能受損、停止排尿，還伴隨持續出血等症狀。院方於13日緊急將她轉送至馬哈特馬．甘地醫院（Mahatma Gandhi Hospital）加護病房搶救。馬哈特馬．甘地醫院院長法特．辛格（Fateh Singh）證實，不相容血液已嚴重損害患者腎臟，是導致無法排尿的主因。目前患者仍須接受透析（洗腎）治療維持腎臟功能，雖然病況已有改善跡象，但仍未脫離險境，需持續留在加護病房密切觀察。達普的丈夫基沙納拉姆（Kishanaram）則控訴，院方在安排轉院時，從未主動告知家屬妻子疑似因輸錯血而病危。「第一次輸血一切正常，但第二次輸血後病情立刻惡化，沒有人告訴我們她被輸錯了血，直到後來才知道可能發生醫療疏失。」他表示，至今仍未獲得院方合理交代。院內人士透露，初步調查顯示，事故可能與病患身分辨識失誤有關。事發當時，烏梅德醫院同時收治兩名姓名完全相同的產婦，更巧合的是，兩人的丈夫姓名也一模一樣，而另一名產婦的血型正是B型陽性，醫護人員疑似因此誤認病患身分，導致輸血錯誤。SN醫學院（SN Medical College）院長B. S. Jodha表示，院方已成立調查委員會，全面檢視輸血流程、病患身分確認機制及醫療作業是否符合規範。若調查證實有人違反醫療程序或涉及疏失，將依法追究相關責任並予以嚴懲。