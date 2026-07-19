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蘋果上月調漲iPad、Mac等多款產品售價，日本市場也確定跟進，蘋果確定調漲日本國內的 iPhone 銷售價格，漲幅約10%，且這波漲勢不只反映記憶體價格，還有僅限於日本市場的關鍵原因。根據產經新聞報導，蘋果於 17 日調漲了其在日本官方網站上販售的「iPhone 17」、「iPhone Air」以及「iPhone 17 Pro」等機型的售價。最基礎款的 iPhone 17 標準版售價調整為 14 萬 2800 日圓（約新台幣28,487元）起。與去年 9 月剛上市時的價格相比，調漲了 1 萬 3000 日圓（新台幣2593元），漲幅約為 10%。由於美國當地的iPhone系列售價目前維持不變，因此市場分析，本次日本市場的價格調整，主要是為了反映日圓貶值所帶來的匯率衝擊。受到半導體記憶體價格飆升的影響，蘋果上個月就已經對外宣布調漲其平板電腦（iPad）與筆記型電腦（MacBook）等產品的售價。蘋果執行長庫克（Tim Cook）上個月接受美國主流媒體《華爾街日報》專訪時，就曾對旗下產品的漲價潮表示：「遺憾的是，漲價是不可避免的。」本次漲幅最大的是 iPhone 17 Pro（2TB 版本），價格大漲 2 萬日圓，調整後的售價高達 35 萬 4800 日圓（約新台幣 7 萬 778元）；iPhone Air也從原本的15萬9,800日圓調漲至17萬7,800日圓，漲幅約達11.3%。