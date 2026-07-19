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▲賴清德下午出席民進黨全代會。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.19）

▲民進黨授戰旗給縣市長選將。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.19）

▲賴清德與選將自拍。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.19）

民進黨全國黨代表大會今（19）日下午登場，總統兼黨主席賴清德將親自為19縣市首長戰將授旗，下達年底大選輔選令，象徵全黨進入作戰狀態。賴清德致詞時勉勵，黨內同志站在第一線，團結一致，共同反對中國「紅色恐怖」對台灣社會的威脅，齊心守護民主自由的生活方式，絕對不讓「民主台灣」走回頭路，變成「中國台灣」；面對年底選舉，他也強調，民進黨秉持三大原則，包含新世代扛起新時代、推出共同政見、愛民如親。民進黨全代會今年以「台灣好生活，團結拚未來」為主軸，從賴清德提出的「福利國家，加薪、減稅、增福利、少負擔」施政方向出發，於下午1時30分登場，由發言人李坤城、林楚茵擔任主持人。開幕式先向黨旗致敬，接著由行政院長卓榮泰進行施政報告，並播放「新世代扛起新時代」影片，緊接著，民進黨2026提名縣市長參選人、現任執政縣市首長、卓榮泰及副總統蕭美琴上台，在賴清德致詞後，全場團結齊呼口號；至於到場的綠營大咖，包含副總統蕭美琴、府秘書長潘孟安、前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌、謝長廷、游錫堃、前主席許信良等人，前總統蔡英文則將連續3年缺席。在授旗給民進黨19縣市長參選人後，賴清德致詞全程以台語發言，並先講述民主歷史、台灣經濟表現優異以及說明政府施政成績，同時也強調，民進黨政府持續推動國防改革，強化不對稱戰力、國防自主與全民防衛韌性，讓台灣更有能力保護自己，也讓國際社會看見，台灣是維持台海和平穩定負責任的一方，「我們不挑釁、不冒進，當然，我們也絕對不屈服、不退讓」。賴清德表示，國家治理，不分中央與地方，只要地方踏出正確一步，國家就能持續向前進步，他也提醒，台灣的外來威脅仍然存在，台灣雖然有很好的成績，但必須居安思危，在這個月，中國不顧國際反對，執意實施《民族團結進步促進法》，顯示對台法律戰，已從《反分裂國家法》的「反對獨立」，走向披著「民族團結」外衣的「強制統一」。賴清德指出，這部惡法，不僅企圖把台灣納入民族工作範疇，擴大法律追訴、迫使民眾自我審查，侵害台灣主權與國家尊嚴，更濫施跨境鎮壓，將威權觸角伸向世界各國，威脅全球民主秩序，對此，政府一定會建立完善的制度，來進行預防、反制、以及保護機制，確保全國人民的安全，並持續深化與國際民主陣營合作，共同捍衛民主普世價值與基本人權，期待黨內同志站在第一線，團結一致，共同反對中國「紅色恐怖」對台灣社會的威脅，齊心守護民主自由的生活方式，絕對不讓「民主台灣」走回頭路，變成「中國台灣」。面對年底選舉，賴清德說，民進黨秉持三大原則，全力爭取人民的支持，承擔台灣以及人民的責任，包含新世代扛起新時代、推出共同政見、愛民如親。他說，第一，民進黨推出的候選人，都是一時之選，有立委、議長、行政首長、教授、律師、醫師，他們都有台灣優先的理念、治理城市的專業，解決問題的能力，也都有和人民站在一起的決心，而台灣已經逐步邁向新時代，提名新世代的治理人才，就是要扛起新時代的新台灣，而新的地方治理，不僅要有優秀的縣市長，也需要卓越的縣市議員、鄉鎮市長，共同組成新世代團隊，來領航新時代，一起共同打拚。賴清德提到，第二，「推出共同政見，打造台灣好生活」，他要再次向全國父老鄉親報告，民進黨年底選舉的共同政見「台灣好生活」，是希望持續透過「加薪、減稅、增福利、少負擔」，逐步邁向「福利國家」的願景，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福、弱勢者得到照顧。第三，「愛民如親」，賴清德提到，他想借用「咱大家的歐吉桑」信介仙的一段話，來勉勵所有投入年底選舉的同志，「政治家一定要很仁慈，比醫生還要仁慈，看到別人的痛苦，就像看到自己親人的痛苦，有這種心才能當政治家」，這段話提醒大家，政治的本質就是「愛民如親」，為政者要以溫暖的心，親切的行動，贏得人民的信賴，如此，才能讓台灣人民清楚知道：選擇民進黨，就是選擇穩健改革、選擇更好的生活、選擇台灣持續向前走。賴清德說，要誠懇拜託全國鄉親好朋友，全力支持民進黨所有候選人，讓他們高票當選，讓縣市的好人才，團結打拚，共同打造民主、和平、繁榮的台灣，讓每一位生活在這塊土地上的人民，都能安居樂業，勇敢逐夢，追求更美好的人生。