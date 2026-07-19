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撿到瘦弱小貓「越養越眼熟」！背影意外撞3年前舊碗

▲中國有位網友撿到一隻小貓，帶回家後卻認為背影越看越眼熟。（圖／翻攝搜狐網）

某天飼主盯著不凡低頭吃飯時，意外發覺背影相當眼熟，立馬翻出他在2023年參加陶藝課時做的舊飯碗，當年他還在碗上畫了一隻貓咪圖案，沒想到不凡的模樣竟與貓咪圖案幾乎一樣。

貓咪、飼主緣分早在3年前注定！全場看哭：這就是雙向奔赴

▲碗上的小貓與不凡有著驚人相似之處，不僅身形幾乎一致，背上都有一道黑色紋路，和正在低頭吃飯的不凡如同複製貼上。（圖／翻攝搜狐網）

有些緣分或許真的早已註定！中國有網友3年前撿到一隻流浪幼貓，並將其取名為「不凡」，，讓他忍不住感嘆「原來我和不凡的緣分，早在三年前就註定好了」。中國有位網友在小紅書分享經歷，表示3年前在路邊發現一隻孤單的流浪貓，當時貓咪年紀還小，看起來十分消瘦又飢餓，卻不見母貓照顧，他在一旁苦等許久仍不見母貓出現，判斷小貓可能已被母貓拋棄，最後決定出手收編，並取名為「不凡」。飼主將其帶回家後，透過細心的照料並不斷往返醫院檢查，不凡的健康狀況越來越好，身上的肉也長胖不少。然而，從照片中可見，碗上的小貓與不凡有著驚人相似之處，不僅身形幾乎一致，背上都有一道黑色紋路，和正在低頭吃飯的不凡如同複製貼上。故事曝光後隨即在網路瘋傳，驚人的巧合也讓網友感動留言「可見原PO在三年前就已經預言自己會撿到同花色的貓咪了」、「真的像命中注定」、「這緣分好奇妙啊」、「這就是雙向奔赴」。