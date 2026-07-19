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中央銀行睽違24年全面啟動新台幣紙鈔改版，以「台灣之美」為主題，保留現行5種面額，最快於2028年中問世。不過，央行在臉書發文，搶先帶大家看全球央行大小事，其中英國新版鈔券上的背面圖案，讓動物取代人物肖像，成為動物的天下。央行指出，英格蘭銀行（BoE）發行的英鎊鈔券上，除了正面始終是印上英國君主肖像外，自1970年以來，背面則印著對國家思想、創新、領導和價值觀有深遠影響的歷史人物肖像，主要採用不列顛尼亞女神等象徵性圖像、裝飾紋飾及防偽設計，自1970年推出劇作家莎士比亞肖像的20英鎊鈔券後，才開啟了鈔券背面印歷史人物的半世紀傳統。不過，去（2025）年7月，BoE透過問卷調查及焦點小組訪談的方式，向大眾徵詢意見，徵求新版英鎊鈔券背面圖像的主題。首輪徵詢中，逾4.4萬英國民眾參與，自然主題獲得高達60%的支持率，高居所有主題之冠；其他主題依序是：建築與地標（56%）、歷史名人（38%）、藝術及文化與體育（30%）、創新（23%）、重要里程碑（19%）。投票結果反映了大眾對野生動物的重視程度。動物對人們的景觀、生態體系及日常生活至關重要。第二階段，BoE與野生動物專家合作，選出18種英國本土動物，請英國民眾在今年6月3日至7月3日，透過線上表格、寫信或致電BoE的方式，選出自己屬意的動物，作為放在新版英鎊鈔券背面的主題。18種英國本土動物名單共分為3類，第一類哺乳動物：寬吻海豚、棕兔、歐洲刺蝟、灰海豹、松貂和赤狐；第二類鳥類：大西洋海鸚、倉鴞、普通翠鳥、歐亞杓鷸、大斑啄木鳥和白尾海雕；第三類為兩棲類、昆蟲和魚類：大西洋鮭、姥鯊、黃尾大黃蜂、青蛙、帝王蜻蜓和沼澤銀蝶。在每個類別中，英國民眾最多可以選出2個自己喜歡的動物，最終結果將於今年底前公布。雀屏中選的4種動物圖案，將分別放在5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊等面額的鈔券上。不過，基於這些動物必須代表英國各地不同的環境，BoE可能不會選擇獲得最多票數的動物。央行指出，新版英鎊鈔券的設計、測試和印刷過程需要數年時間才能正式流通，但鈔券正面仍會印有英國君主的肖像，英國本土各地區的圖案也將是設計中的重要元素。目前在英鎊鈔券背面上人物肖像為：5英鎊的英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）。10英鎊的著有《理性與感性》與《傲慢與偏見》的小說家珍‧奧斯汀（Jane Austen）；20英鎊的浪漫主義風景畫家Joseph M. W. Turner；以及50英鎊的英國數學家暨電腦科學家Alan Turing，都將被動物取代。不過，也有英國民眾對於青蛙將可能取代邱吉爾，相當不以為然，認為邱吉爾作為二戰時期的關鍵領袖，其堅毅的形象早已成為英國國家精神的基石，因此不應試圖用野生動物來淡化英國歷史。央行則提到，其實，野生動物早已出現在英鎊鈔券上，蘇格蘭皇家銀行自2016年起陸續發行的英鎊鈔券，上面印有鯖魚、水獺、紅松鼠及魚鷹的圖案。這些由蘇格蘭當地商業銀行發行的英鎊鈔券，主要在蘇格蘭流通，英格蘭、威爾斯或北愛爾蘭的商家可以自行決定是否接受，但其價值與BoE發行的英鎊鈔券等值，可按面額以1比1兌換。