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▲阿根廷有豬助陣！泰國萌河馬押寶世足冠軍（圖／截自Ｘ）

世界盃決賽開踢在即，泰國知名網紅動物「彈跳豬」（Moo Deng）18日再度出馬預測賽果！這隻侏儒河馬在春武里府綠山野生動物園舉行的最新一場預測活動中，選擇了插著阿根廷國旗的水果盤大快朵頤，被解讀為預言阿根廷將在今年世界盃奪冠，現場遊客爆出熱烈歡呼與笑聲。根據Khaosod English報導，這場活動特別邀請遊客共襄盛舉，一起見證彈跳豬的預測時刻。園方營養團隊貼心準備兩盤水果作為動物豐富化道具，分別刻上西班牙與阿根廷的英文縮寫「ESP」及「ARG」，並插上各自國旗作為裝飾。當兩盤水果放進展區後，彈跳豬毫不猶豫直接邁開腳步走向插著阿根廷國旗的水果盤開吃，完全沒有猶豫，這一幕也讓現場圍觀遊客爆出熱烈歡呼與笑聲。值得一提的是，這並非彈跳豬第一次跳出來預測世界盃賽果。回顧4強賽階段（7月14日），彈跳豬其實已經預測過一次，當時牠選擇法國（對戰西班牙）與英格蘭（對戰阿根廷）晉級決賽，結果實際戰況卻是西班牙擊敗法國、阿根廷擊敗英格蘭雙雙晉級決賽，等於彈跳豬兩次預測。泰國媒體因此將這次決賽預測，形容為彈跳豬「一雪前恥」的機會，為這場預言賽事再添一層趣味看點。春武里綠山野生動物園園長納隆維特指出，舉辦這項活動是為了娛樂遊客，同時也是動物豐富化計畫的一部分，藉此鼓勵動物展現自然行為、增加運動量、降低壓力。他強調，這項預測活動的用意都是希望為遊客與全球足球迷帶來歡笑，「無論彈跳豬的預測是否成真，這項活動的目的都是要為遊客與全球足球迷帶來笑容與歡樂時光」，並非鼓勵或支持賭博行為。彈跳豬2024年7月10日出生，今年7月10日才剛度過2歲生日，動物園還特地為牠舉辦長達4天的生日派對慶祝活動，顯示牠在泰國當地乃至全球社群媒體上的高人氣程度。這場決賽預測活動的消息曝光後，也讓不少國際足球迷紛紛在社群平台上關注這隻可愛河馬的最新賽事預言，為即將登場的世界盃冠軍戰增添不少話題熱度。