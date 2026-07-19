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2026美加墨世界盃只剩季軍戰與冠軍戰，本屆賽事星光密度極高，從梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、哈蘭德（Erling Haaland）到凱恩（Harry Kane），多名巨星都在金靴獎競爭中留下代表作。外媒也在決賽前預測本屆世界盃最佳11人，梅西、姆巴佩、哈蘭德與貝林漢姆（Jude Bellingham）全數入選第一隊，反倒是同樣表現亮眼的凱恩被擠到第二隊，引發討論。本屆世界盃門將位置競爭激烈，西班牙門將烏奈・西蒙（Unai Simon）隨隊闖進決賽，英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）也在4強路上表現穩定。不過外媒認為，最佳門將應該留給黑馬球隊的守護神。瑞士門將科貝爾（Gregor Kobel）本屆多次完成關鍵撲救，幫助球隊挺進淘汰賽並製造驚奇，因此在預測中拿下第一隊門將位置。巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）與維德角老將沃濟尼亞（Vozinha）同樣是本屆感人故事，但科貝爾整體穩定性更受青睞。西班牙是本屆世界盃最完整球隊之一，雖然19歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）的數據爆發不如外界預期，但他仍在關鍵比賽送出高水準表現。相較之下，西班牙兩名邊後衛更被外媒點名是決賽之路的重要功臣。波羅（Pedro Porro）在右路攻守俱佳，庫庫雷利亞（Marc Cucurella）則在左路展現穩定性，兩人力壓阿什拉夫・哈基米（Achraf Hakimi）等名將，雙雙被放進最佳11人。中場方面，羅德里（Rodri）幾乎是無懸念入選，他是西班牙控球、節奏與防守轉換的核心，也被視為金球獎競爭熱門之一。攻擊線是本屆最佳陣容最難取捨的位置。梅西、姆巴佩、哈蘭德、凱恩都參與金靴獎競爭，且都有關鍵進球與代表戰役。不過外媒預測第一隊仍選擇梅西、姆巴佩與哈蘭德，並讓貝林漢姆卡進進攻中場位置。梅西本屆再度扮演阿根廷精神核心，多次在危急時刻帶隊破局；姆巴佩持續展現世界盃大賽殺手本色；哈蘭德則用進球證明自己能在最高舞台改變比賽。貝林漢姆雖然位置更偏中場，但近期表現加分，也讓他壓過凱恩進入第一隊。凱恩因此被放進第二隊，與厄德高（Martin Odegaard）、登貝萊（Ousmane Dembele）、歐亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）等人同列。對凱恩來說，這或許有些殘酷，畢竟他同樣是本屆世界盃最穩定的射手之一，但在巨星爆發的賽事中，最佳11人名額實在太少。科貝爾（Gregor Kobel，瑞士）波羅（Pedro Porro，西班牙）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella，西班牙）羅德里（Rodri，西班牙）、恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez，阿根廷）、貝林漢姆（Jude Bellingham，英格蘭）姆巴佩（Kylian Mbappe，法國）、梅西（Lionel Messi，阿根廷）、哈蘭德（Erling Haaland，挪威）