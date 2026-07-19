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▲留真在演唱會上把手伸到褲子裡面喬衣服。（圖／翻攝自X）

韓國人氣女團ITZY成員留真，近期在巡演過程中的一個小動作意外引發網路熱議。她在舞台上因為穿著的連身衣搭配短褲不斷上捲，導致身體嚴重不適，便順手調整了褲襠位置。不料這段畫面卻被部分網友截圖並過度解讀。為此，留真特地在直播中解釋，當時真的被勒到很不舒服，痛到像要被劈開一樣，對不雅動作表達歉意。據悉，事件發生在演唱會的串場對話（Talking）橋段。留真先是拉了拉短褲下擺，隨後將手伸入褲內微調，這短短幾秒的動作在網路上迅速發酵。針對此風波，留真於18日開直播親自向粉絲（MIDZY）交代始末。她無奈表示，當天內搭的連身衣瘋狂往上縮，導致下半身極度緊繃，她形容「真的痛到感覺整個人要被劈成兩半」，所以在毫無防備的情況下，本能地伸手將衣服往下拉。留真在直播中反省，坦承「手似乎真的伸得太深了」。她解釋，隨著近期在舞台上與粉絲的互動日漸熟悉與放鬆，警戒心也有所下降，才沒有警覺到這個舉動可能會造成外界誤會，並自責地說：「這點的確是我思慮不周。」不過，談及那套「罪魁禍首」的打扮，她也不忘幽默自嘲，笑稱一切都是連身衣惹的禍，甚至打趣說下次若還要穿這類服裝，乾脆隨身備著一把剪刀，以高EQ化解緊繃氣氛。針對留真的道歉，多數粉絲與網友皆感到相當不捨，紛紛留言聲援。有人點出性別雙標的問題，認為男星調整褲檔通常相安無事，女星卻要面臨嚴苛檢視；也有粉絲將矛頭指向造型團隊，直言「衣服太緊本來就該怪服裝組」。看到偶像為了生理上的不適而低頭認錯，許多人也直呼：「根本沒做錯事，還要道歉實在太讓人心疼了。」