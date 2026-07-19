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2026中華職棒明星賽今（19）日在台北大巨蛋進行第2天賽程，來自6隊的外援啦啦隊女孩齊聚一堂，賽前接受媒體訪問。包括樂天桃猿高橋佳帆、台鋼雄鷹Mingo（朴旻曙）、中信兄弟的JJUBI（朴善珠）、富邦悍將李晧禎、統一獅文慧真，以及味全龍金娜妍代表出席，分享參與明星賽的心情，在台擁有高人氣的李晧禎，透露自己是第一次參加中職明星賽，心情超級緊張，但感謝粉絲的暖心鼓勵，而金娜妍則分享韓職與中職應援方式的不同。首次站上明星賽舞台的李晧禎笑說，自己個性很容易緊張，但在朋友粉絲鼓勵下，才可以靜下來享受這場盛會。「大家都跟我說、不要緊張，一起上場玩，所以我會專心開心玩，期待第一次明星賽。」同樣是首次參加中職明星賽的高橋佳帆則坦言，為了這次演出下足苦功，「我很高興參加明星賽，因為這次是我的第一次，我很努力練習，好像80首以上的應援曲，所以很期待大家看到我的跳舞。」金娜妍過去曾參加過韓國職棒明星賽，自己最期待的部分，是與6隊啦啦隊成員一起跳應援。「平常沒有機會一起應援，所以這個畫面很特別，也是我最期待的。」她透露，韓國明星賽通常只有明星賽主辦的單一球隊啦啦隊負責應援，但台灣是6隊女孩一起合作，因此讓她印象特別深刻，「這是台灣明星賽最特別的地方。」文慧真透露，賽前大家忙著化妝、彩排，真正交流的時間並不多，但彼此已經展現好默契。她笑說，JJUBI剛剛還貼心幫她整理裙子，「像這樣就覺得是很好的交流。」希望接下來能和更多不同球隊的女孩互動，創造更多有趣回憶。錯過去年明星賽的JJUBI，今年終於迎來首次明星賽，她開心地說，平常到客場看其他球隊應援，今天終於圓夢。「我今天可以一起應援真的很高興，也很期待，還可以跟我的好朋友金娜妍一起應援。」至於第三度參加明星賽應援的Mingo則笑說，每年目標都是認識新朋友，還聊到雖然大家都覺得台鋼雄鷹舞蹈很難，但因為她平常每天跳，沒有感覺到難處，「但第一次學的人一定會覺得很難，因為台鋼的動作沒有重複，左右一直切換，而且動作幅度很大。」Mingo也透露，自己回到韓國再回台後，也會忘記部分動作。