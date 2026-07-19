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▲伊朗點名川普回家路線！「殺人影片」全球嘩然（圖／路透社／達志影像）

美伊衝突持續升高之際，伊朗媒體近日發布一支題為「在哪裡殺掉川普？」（Where to kill Trump?）的影片，內容直接點名美國總統川普往返佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）及紐約川普大廈（Trump Tower）等路線，甚至聲稱部分地點適合採取行動，引發外界對川普人身安全的高度關注。根據英國《太陽報》與希臘ProtoThema等外媒報導，這支影片是由伊朗官方媒體「法爾斯通訊社」（Fars News Agency）發布在其Telegram頻道上，該通訊社被認為與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切。內容宣稱分析川普近年的活動與交通資訊，聚焦他從機場前往住處的行程路線，特別提到川普從機場前往佛州海湖莊園的交通方式，也列出他從紐約拉瓜迪亞機場前往川普大廈的路線，並將部分地點形容為適合採取行動的位置，影片最後更以「敬請期待」等帶有威脅意味的文字收尾，暗示未來可能進一步接近目標。影片曾在社群平台X流傳，但原始貼文目前已遭刪除。值得特別留意的是，ProtoThema查證發現，影片中呈現的路線其實，而川普在佛州的實際行進路線，早在今年1月因機場發現可疑物品後就已經更改過，這意味著影片中標示的所謂「脆弱點」（包括一座被點名的橋樑），很可能是過時或不準確的資訊。整體而言，目前沒有證據顯示影片發布者確實掌握川普即時行蹤或美國特勤局的實際維安部署，這支影片本身具有明顯的威脅與宣傳色彩，其內容真實性仍須與影片發布行為本身分開看待。查證發現，這並非伊朗官方或親官方媒體首次發布類似威脅內容，近年來已形成一種持續性模式：2022年，伊朗曾發布一支動畫，描繪機器人武器潛入海湖莊園、鎖定川普與時任國務卿龐培歐的畫面，結尾打出「復仇是必然的」字樣；今年1月，伊朗國家電視台曾播出一張標語照片，使用川普在賓州巴特勒遭槍擊、耳朵流血的著名畫面，配上波斯文字「這次不會再失手」；同樣在近期，伊朗最高領袖資深顧問拉里賈尼也曾在伊朗國營電視台上以半開玩笑口吻威脅，稱川普在海湖莊園做日光浴時，「一架小型無人機可能會擊中他的肚臍」。影片曝光之際，川普面臨伊朗暗殺威脅的疑慮也持續升高。美國有線電視新聞網（CNN）日前引述2名知情人士報導，以色列曾向美國提供情報，指伊朗近期可能策劃新的暗殺川普行動，不過美方當時尚未獨立驗證這項情報，也沒有公布所謂暗殺計畫的具體內容。CNN後續取得的消息更進一步指出，以色列提供的情報可能反映伊朗部分強硬派領導人物有意對川普下手，但並非一套已經完成詳細規劃、準備付諸執行的具體暗殺方案，目前也沒有證據證明這項情報與「在哪裡殺掉川普？」影片存在直接關聯。面對來自伊朗的暗殺威脅，川普日前已公開強硬回應，警告如果伊朗對他發動攻擊，美方將予以猛烈反擊。從過去案例來看，川普本人與白宮團隊面對這類威脅，多半採取「輕描淡寫、強硬回應」並行的態度，這次事件後續是否會進一步影響美伊緊張局勢，仍有待觀察。