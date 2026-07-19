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我國參加2026年第37屆國際生物奧林匹亞競賽，當地時間18日自立陶宛傳回捷報，在78個國家、302名參賽學生中，我國共獲得4金佳績，國際排名為第1名（以金牌數計算）。代表隊4位金牌獲獎者為台北市立建國中學學生姚亦耕（個人排名第4名）、詹緯濬（個人排名第5名）、北一女中學生陳語晨（個人排名第18名）及中市台中一中學生許庭睿（個人排名第19名），表現優異。此外，在今年度國際生物奧林匹亞競賽指導委員會（IBO Steering Committee）的改選中，我國推派的國立嘉義大學楊奕玲教授獲得40國的強力支持，最終以最高票順利當選指導委員，顯見我國在該領域的國際學術聲譽備受肯定。我國代表團是在7月10日飛往立陶宛參賽，預計於7月23日返抵國門。這次參賽的4名學生代表，是由國內大學20多位教授組成的輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營4階段考驗，從全國187所學校共2885名學生中脫穎而出。代表隊由國立中山大學特聘教授江友中擔任領隊與國立中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，並由國立嘉義大學教授楊奕玲、國立臺灣海洋大學特聘教授林翰佳、國立中山大學副教授顏聖紘、國立台灣大學副教授董桂書、北市立建國高級中學教師黃慧茹，以及前國手台大醫學院醫師陳允禎與黃示其升隨隊同行，全力協助競賽試題審閱、翻譯及成績仲裁等工作，協助學生代表為我國爭取最高榮譽。為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得這項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。國教署表示，我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽。未來將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，培育具潛力之生物人才，並透過參與國際賽事促進跨國交流，推動青年學子與世界接軌，以提升學生國際視野及國際競爭力。