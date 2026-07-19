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▲導演殷振豪（如圖）參與金馬視覺製作。（圖／殷振豪提供）

本屆金馬攜手的創意團隊「一席之地」，是由導演殷振豪率領金馬最佳美術設計梁碩麟、iroiroLAB監製林沁兒、JynCollective品牌策展顧問林柔君，提出「電影，以光影築山河；金馬，因相聚成江湖」的概念，構思「再見江湖」年度主題，致敬《悲情城市》、《臥虎藏龍》、《那些年，我們一起追的女孩》、《當男人戀愛時》等14部神片。2026年度主題「再見江湖」以影壇如江湖為靈感，電影讓人們跨越時間與空間交會，而金馬則讓不同世代、地域的影人齊聚。電影的每一道影格，都是時間的軌跡，無數影像彼此堆疊，形塑出一座山、一座城市，乃至一方天地。一部部電影構築出屬於金馬的江湖，人們在故事裡相聚相散，也在光影間攜手前行。視覺色彩則以電影色票為基底，山水畫的渲染與潑墨為形，以《悲情城市》（1989）、《少年吔，安啦！》（1992）、《重慶森林》（1994）、《臥虎藏龍》（2000）、《無間道》（2002）、《投名狀》（2007）、《那些年，我們一起追的女孩》（2011）、《血觀音》（2017）、《陽光普照》（2019）、《同學麥娜絲》（2020）、《瀑布》（2021）、《當男人戀愛時》（2021）、《周處除三害》（2023）、《大濛》（2025）等經典電影配色為靈感，透過虛實交融、層層暈染，將穿梭群山間的流動光影，化作江湖的情感與能量，也串聯起不同世代電影人的相遇與傳承，形成一幅持續生成的金馬新江湖。設計也把「江湖氣息」元素延伸至金馬標準字，將「氣」化作自由流動的風雲煙霧，繚繞在「金馬」二字，也象徵著人因電影薈萃，氣凝成形，金馬江湖於此誕生。2026金馬影展將於11月6日至22日展開，第63屆金馬獎頒獎典禮則將於11月22日星期天晚間六點在台北流行音樂中心隆重登場。