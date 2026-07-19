我是廣告 請繼續往下閱讀

世界盃最強反指標！Essie 預測詛咒發威無人能逃

▲7月11日的世界盃8強戰挪威對英格蘭，Essie穿上挪威隊服力挺哈蘭德，結果終場挪威以1:2不敵英格蘭。（圖／X@essie_ch）

▲4 強賽中 Essie 再次支持法國，最終法國卻以 0:2 不敵西班牙，球星姆巴佩只逃過了一場魔咒。（圖／X@essie_ch）

反向預測太準收死亡威脅！Essie 宣布決賽收山

▲明（20）日西班牙對決阿根廷的最終決賽中，Essie不再穿上球衣預測，但仍會與 hololive EN 組的小鳥遊琪亞拉（Takanashi Kiara）一同進行觀賽直播。（圖／X@essie_ch）

今年世界盃足球賽最可怕的預測者出現了！美國 VTuber 艾希（Essie）相當熱衷觀賞今年世足，會在社群上發布自己角色形象換上支持隊伍球衣的圖片，但從 7 月 5 日的 16 強淘汰賽階段開始，她支持的球隊接連被淘汰，包含知名球星姆巴佩、凱恩所屬的隊伍都無一倖免；而唯一逃過一劫的阿根廷，更是因為她臨時改口才驚險獲勝。不過，過於精準的反指標也讓她接獲了人身安全威脅，因此在明（20）日西班牙對決阿根廷的決賽中，Essie 宣布將不再穿上任何一支球隊的衣服。2026 年 7 月 6 日起，Essie 開始關注 FIFA 世界盃足球賽的 16 強賽。因為從這個階段開始，輸球的隊伍就要打包回家，賽事刺激感大增，所以 Essie 都會在賽前幫自己的虛擬形象合成上支持球隊的服裝，以此表達力挺。沒想到在 7 月 6 日當天巴西對決挪威的賽事中，最終挪威以 2:1 爆冷淘汰巴西，成為了的開端。隨後在墨西哥對決英格蘭的比賽，Essie 穿上了墨西哥隊的球衣，最終墨國以 2:3 不敵英格蘭；到了 7 月 7 日葡萄牙對決西班牙的比賽，Essie 選擇站在 C 羅這一邊，結果葡萄牙在傷停補時遭到西班牙踢進關鍵一球，最終以 0:1 黯然出局。「Essie 詛咒」自 16 強淘汰賽起十分靈驗，所有被她穿上球衣支持的球隊都遭到淘汰，受災戶包含巴西、墨西哥、葡萄牙、美國、挪威等隊。其中最誇張的莫過於阿根廷對埃及之戰，Essie 原先支持阿根廷，但埃及途中一度以 2:0 領先，她決定臨時刪文改口支持埃及，沒想到阿根廷最終竟以 3:2 完成絕地大逆轉，瞬間讓這個詛咒的聲勢達到顛峰。這恐怖的魔咒終於在 7 月 10 日凌晨的賽事中暫時畫下句點，在世界盃 8 強賽中，法國以 2 比 0 擊敗摩洛哥挺進四強，身穿法國球衣進行同步觀賽直播的 Essie 在終場哨聲響起後，舉起雙手歡呼直呼自己終於自由了。但好景不常，在 4 強賽中 Essie 再次支持法國，最終法國卻以 0:2 不敵西班牙，當家球星姆巴佩只逃過了一場魔咒。隨後在 7 月 16 日的英格蘭對阿根廷之戰，Essie 又穿上了英格蘭的制服，結果英格蘭在第 55 分鐘率先進球後，竟在賽事尾端第 85 分鐘被追平，又在傷停補時被踢進第二球，最終英格蘭以 1:2 遭到逆轉。總結來說，Essie 預測的所有比賽中，除了 8 強的法國隊逃過一劫外，其餘支持的隊伍皆無一倖免遭到淘汰。然而，這項有趣的巧合卻演變成網路霸凌。7 月 15 日英格蘭隊在準決賽中輸給阿根廷隊、延續了魔咒之後，Essie 在她的備用帳號 @shepgirl_ 上發布了一張 Gmail 通知截圖，顯示有人對她進行惡意騷擾，並懇求大家停止這種行為。不久後她無奈表示，由於垃圾郵件過度氾濫，她將把電子郵件信箱從個人簡介中移除。當天稍晚，Essie 再次透過該帳號發文指出，網路騷擾已經到了無法容忍的地步，她的 Discord 和信箱都收到了大量惡意訊息。她也補充說明，出於自身安全考量，她將不再發布任何關於世界盃預測的內容。不過在明（20）日西班牙對決阿根廷的最終決賽中，Essie 仍會與 hololive EN 組的小鳥遊琪亞拉（Takanashi Kiara）一同進行觀賽直播，但這一次，她將不會再穿上任何一隊的球衣了。