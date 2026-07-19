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日本熊害持續不斷！北海道一名獵人在執行任務時，近距離遭遇一頭棕熊，眼見即將被攻擊，男子瞬間用手指戳進棕熊眼睛，棕熊頓時受到驚嚇，獵人緊急追擊，立刻掏出槍械擊斃熊隻，過程相當驚險。根據朝日新聞報導，北海道更別村1名擁有豐富經驗的40多歲男性獵人，17日晚間6時45分在更別村更南地區的一處田間執行警戒任務，遇上一頭棕熊。事發當天，他獨自一人在該區域進行有害野生動物警戒巡邏，期間發現了一隻棕熊並對其開槍。雖然感覺有擊中目標，但棕熊隨即往森林方向逃竄。當男子上前查看確認時，棕熊卻突然衝出，雙方隨即陷入激烈的近距離肉搏。獵人在遭到棕熊襲擊的生死關頭，機警地用手指猛戳棕熊的眼睛使其瞬間嚇到，隨後在極近的距離下用步槍將其擊斃。這名男子是更別村鳥獸災害防止對策委員會、北海道獵人協會帶廣分部更別部會成員，持有槍械狩獵許可證超過10年。更別村辦公室提到，事發地點鄰近森林，本來就是往年常有棕熊出沒的已知區域。這名獵人雖然在與棕熊搏鬥的過程中仍受到重傷，但意識清醒，目前並無生命危險。