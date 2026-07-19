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阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）之子小馬拉度納（Diego Armando Maradona Jr.）近日接受《羅馬體育報》專訪，談及2026世界盃決賽與父親、梅西（Lionel Messi）的比較。他以一句「梅西是人類第一，父親是外星人」引爆網路熱議，直言「不能把外星人和人類放在一起比較」，更霸氣表示「梅西就算贏十屆世界盃，也不會改變父親的地位」。小馬拉度納（Maradona Jr.）在訪談中對父親與梅西（Messi）的比較直言：「做這種比較的人非常愚蠢。第一，連梅西（Messi）自己都說這種比較不成立，因為迭戈（Diego）是第一。第二，足球已經變了，一個年代場上可以踢人、出拳、衝撞，另一個年代被踩到就可能吹點球，這要怎麼比？第三，不能把外星人和人類放在一起比較。」他強調，1986年那支阿根廷依靠的是一個外星人，如今這支阿根廷依靠的是人類第一。但他認為現在的阿根廷比父親那支更強：「不是說我父親那支不強，而是現在這支阿根廷更強。相似之處在於性格，在於不惜一切代價為國家和球衣而戰的渴望。」談到決賽，小馬拉度納（Maradona Jr.）表示：「阿根廷是一支永不死去的球隊，對沒有情感牽掛的人來說會是精彩比賽，但對我是煎熬。」他駁斥「Vargentina（偏袒阿根廷）」的酸語：「也許對陣雙方不是實力最強的，但從4強表現來看，他們最配得上進決賽。」對於西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）是否接班梅西（Messi），他笑說：「希望還要很多年。亞馬爾（Yamal）才19歲，卻感覺已經踢了至少10年職業比賽，但我真的不認為他能比梅西（Messi）更好。」