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▲何與曬健身成果要何潤東指點一二。（圖／翻攝自微博@何與）

▲孟子義（左）在劇中嫁給病弱太子何與（右）。（圖／翻攝自微博@百花殺）

張凌赫在《逐玉》中飾演戰神武安侯，卻因為粉底太厚重被詬病，還有人拿何潤東過去演的將軍來做對比，讓何潤東即便沒演《逐玉》也受到討論爆紅。近來他在《百花殺》中出演西北將軍，女主角孟子義的爸爸，留著落腮鬍，見到準女婿何與，就說他「臉白如女郎」實在非佳婿，讓權謀劇增添笑點。何潤東在《百花殺》中飾演孟子義的爸爸，鎮守西北的將軍，身材魁梧又留著落腮鬍，一出場就展現不同於文弱書生的氣勢，見到病弱太子何與，又得知女兒有意嫁給他，馬上露出嫌棄的眼神，還跟何與說，「太子殿下，你臉白勝過女郎，眉目清如畫，身板看著也不結實，實在不是我心中佳婿之選。」讓人想到，之前張凌赫因為在《逐玉》中被封粉底液將軍，有人拿出何潤東飾演將軍的照片拿來對比，大誇何潤東才是真的演將軍的料，沒想到這次何潤東竟然直白虧何與皮膚太白。何與也在微博曬出健身照，喊話何潤東，「七郎前來討教，還請岳父指點一二」，何潤東則回應，「下次讓我親眼看看是不是真功夫。」兩人相約横店健身房，相當有趣。