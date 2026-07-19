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2026年世界盃足球賽終於來到最終決戰，冠軍戰由西班牙對上阿根廷，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也迎來最後一集。從小組賽一路猜到決賽，神蛙「蛙貴」最終選擇站在南美洲同胞這一邊，看好梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷能在正規90分鐘、包含下半場傷停補時內擊敗西班牙，完成世界盃二連霸。蛙貴在季軍戰看好法國勝出，最終英格蘭以6：4擊敗法國，讓牠的累積戰績來到14勝19敗，命中率降至42.4%。坦白說，這屆表現與「神蛙」兩字確實有些距離，但一路走到最後，身為南美角蛙，在世界盃決賽選擇力挺梅西與阿根廷，至少是一次毫不猶豫、也最符合血統的選擇。阿根廷將於台灣時間7月20日凌晨3點交手西班牙，，根據台灣運彩盤口資訊，西班牙獨贏賠率2.00，和局3.05，阿根廷勝出2.25。讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.30，和局（阿根廷剛好贏1球）3.70，西班牙受讓1球3.70。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.82、小球1.62。本集節目中，蛙貴最後一次走進專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對西班牙與阿根廷的冠軍戰做出最終選擇。經過短暫觀察後，蛙貴停留在代表阿根廷獲勝的區域，預測衛冕軍能在正規時間內解決戰鬥，不必進入延長賽或PK大戰。阿根廷一路擊敗維德角、埃及、瑞士與英格蘭，再次站上世界盃決賽舞台，距離完成連霸只差最後一步；西班牙則接連淘汰葡萄牙、比利時與法國，展現強大的控球體系與防守穩定度。兩支本屆表現最穩定的球隊正面碰頭，也讓這場決賽成為梅西傳奇旅程與西班牙新世代之間的終極對決。回顧整屆賽事，蛙貴曾命中強隊獲勝，也曾成功猜中外界不看好的冷門和局；當然，更多時候則是在球迷期待中默默走向錯誤的水潭。從一度逼近五成勝率，到最終只剩42.4%，牠沒有成為下一個「章魚哥保羅」，甚至還數度被球迷笑稱為反指標。然而，《蛙貴的挑戰》從來不只是比誰猜得準。每天中午的選擇、傍晚的答案揭曉，以及球迷在留言區留下的笑聲與吐槽，都成為這屆世界盃的一部分。即使預測成績並不漂亮，蛙貴仍從第一場一路跳到最後一場，沒有缺席任何一次挑戰。如今世界盃來到最終冠軍戰，蛙貴也把最終答案留給阿根廷。無論結果如何，《蛙貴的挑戰》都將在世界盃決賽後正式畫下句點。最後一次，就陪著這隻不算神準、卻一路努力跳到終點的蛙貴，一起等待新世界冠軍誕生。