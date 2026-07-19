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曾沛慈參加陸綜《乘風2026（浪姐7）》奪下冠軍人氣再攀高峰，不過近日卻被粉絲質疑，總是帶著老公一起工作，認為這是一件「公私不分」的事，為此她今（19）日凌晨在微博發長文回應，強調丈夫是自己工作的專業合作夥伴，「他就是我目前的第一人選。」曾沛慈透露，丈夫孫立衡擔任自己演唱會的音控（Monitor），是她主動邀請合作，她表示，對方是最了解自己聲音需求的人，能在演出時快速做出調整，雖然她也能跟其他音控合作，但為了呈現最好的舞台效果，最終仍選擇丈夫擔任這項工作。她強調，夫妻與工作夥伴身分並不衝突，「我們是結了婚的夫妻，這是事實；我們也可以是工作夥伴，這再正常不過。」她透露，丈夫本身也有自己的工作，如果不是自己提出邀請，對方大可不用出現在工作現場。曾沛慈的丈夫孫立衡是約書亞樂團團長，兩人於2022年結婚，婚後一直相當低調，她自己平時鮮少公開分享家人與朋友，就是希望保護身邊人的隱私，希望外界能把焦點放回作品與舞台，不要過度揣測她的私人生活。