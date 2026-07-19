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法國網友解讀了他的唇語，發現他當時高機率是在用法語嘟囔：「Eh gros, moi je vais arrêter de jouer, ça y est.（哥們，我不想再踢了，到此為止吧。）」

2026年世界盃季軍賽於今（19）日落幕，三屆世界冠軍英格蘭與上屆亞軍法國狹路相逢，最終上演一場瘋狂進球、比分高達6：4的大亂鬥，由三獅軍團抱回隊史首座季軍。然而，這場兩隊合轟10球的大戰，賽後卻讓日本足壇傳奇本田圭佑無情直言：「季軍賽該廢除」。此外，更有眼尖法國網友抓包法國主力後衛古斯托（Malo Gusto）在場上公然擺爛，嘴裡甚至碎念著：「哥們，我不想踢了。」本場比賽英格蘭在上半場火力全開，以4：0的絕對優勢將法國按在地上摩擦。不料下半場法國頑強反撲連追三球，一度將比分追至僅剩1分差。雖然過程看似讓看熱鬧的球迷大呼過癮，但兩隊毫無防守專注度，讓日本前國家隊傳奇中場本田圭佑隨即在社群平台X上發文，直言不諱地表示：「世界盃的季軍賽，或許真的該廢除了吧。」事實上，世界盃季軍賽存在的必要性長期以來一直備受爭議。本田圭佑的開砲瞬間引發球迷的熱烈迴響，網友紛紛湧入留言力挺：「敗者之間的季軍戰只是商業需求，應該視為表演賽。」也有人提出不同方案，例如「如果季軍能獲得下一屆世界盃資格保障，可能更有意義」、「確實不像世界盃等級的比賽」、「比較像表演賽」。法國隊此役最受爭議的罪魁禍首，當屬首發右後衛古斯托。他在場上頻頻失位、瘋狂漏人，他所鎮守的右路直接淪為英格蘭前鋒的「後花園」，屢屢被輕鬆打穿，甚至逼得進攻核心奧利塞（Michael Olise）必須瘋狂折返跑回後場幫他補位。更糟糕的是，在法國隊上半場以0：4落後時，官方轉播鏡頭捕捉到古斯托一臉生無可戀地在碎碎念。心態徹底崩盤的古斯托，在下半場第85分鐘、正值法國隊連扳三球全面起勢的黃金時刻，竟然在禁區內使出極其魯莽的防守動作放倒了英格蘭的斯彭斯（Djed Spence），當場送給英格蘭一記點球，直接將法國好不容易點燃的逆轉希望親手掐滅，兩隊分差再度拉大，法國隊最終也以4：6屈居第四。