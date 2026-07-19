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林襄在中職明星賽中與緋聞男友馬傑森公開互動，公主抱、磨鼻子、摸頭殺樣樣來，還在馬傑森上場時，拿起自備的頭紗，問他「願不願意」，引來全場暴動，今（19）日林襄又在IG分享一段無厘頭的短片，她和馬傑森擦肩而過撞到對方肩膀，她馬上賣萌熱舞，留言區還喊「來硬的不行，只好賣萌，誰叫你不答應我」讓粉絲都嗨翻啦。林襄PO出與馬傑森的短影音，只見兩人擦肩而過，撞到對方肩膀，看起來像是要打架的樣子，馬傑森還拿出球棒，結果下一秒林襄突然開始跳舞，嘟嘴、扭臀、飛吻，讓馬傑森愣在原地不知道怎麼出招。林襄在留言處寫下，「來硬的不行，只好賣萌，誰叫你不答應我（開玩笑）」讓許多粉絲湧入留言，「好喜歡你們這樣」、「瘋掉，繼續撒，愛看好看」、「有幸福的泡泡」、「這對太可愛了，好好嗑」。禾羽更直呼，「我準備好當伴娘了」，琳妲還要他們結婚時記得發喜帖。