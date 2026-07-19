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男子抗議聯合豐年節淪政治宣傳品 遭盤查高喊：這裡是中國嗎？

輿論兩極！部分民眾聲援 部分民眾質疑該男子冒充原住民

花蓮分局：該男子深度蒙面、拒絕盤查 警方依法處置

花蓮警察局：該男子攜刀衝向人群 已遭依《社維法》移送

一名身穿阿美族傳統服飾的花蓮原住民昨（18）日晚在「2026太平洋南島聯合豐年節（Palafang）」現場高舉「我不喜歡聯合豐年節，我不想當花蓮王的政治宣傳品」等標語，隨後遭警方架離現場。男子被帶離前高喊「為什麼要查我證件？這裡是香港嗎？」引發輿論在社群平台上關注。對此，花蓮分局指出，警方到場後發現男子快速朝人群移動，且拒絕接受盤查，基於公共安全考量將其帶回查明身分，並依《社會秩序維護法》第63條移請法院裁處。花蓮縣政府主辦的聯合豐年節昨晚在花蓮縣立體育館旁德興大草坪舉行，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚連袂出席。不過活動期間，一名身穿阿美族傳統服飾、頭戴大羽冠的男子，手持以華文、原住民族語及英文書寫的標語牌，在會場旁表達「我不喜歡聯合豐年『節』，我不想要做花蓮王的政治宣傳品」。男子隨即遭5、6名警力包圍，並要求出示證件，他不滿在公共場合表達意見卻遭盤查，質疑「這裡是香港嗎？」警方則認為男子身上攜帶原住民山刀等危險物品，將他帶離現場，並朝《社會秩序維護法》方向偵辦，也引發外界質疑執法是否過當。不少網友在社群平台上表示：「為什麼花蓮王可以這樣對待這名kaka（註：指兄弟姐妹）？」、「被警察帶走的時候，頭冠散落一地，真的很令人心痛」、「花蓮也在示範了，不要亂投票」、「花蓮警察什麼時候變成花蓮公安了啊」、「花蓮就是香港」等。不過，也有部分網友質疑，該男子真實身份並非原住民。針對此事件，花蓮分局19日回應表示，昨晚執行豐年節活動安全維護勤務，於9時許接獲民眾報案，會場出入口有一名深度蒙面男子攜帶刀械，引發民眾不安。花蓮分局指出，警方立即到場警戒處置，發現該名男子快速朝人群方向移動，遂即上前盤查，惟該男子拒絕警方盤查，員警無法確認其身分，基於維護公共安全及預防危害發生之必要，警方遂依法將其帶往勤務指揮所進一步查明身分及處置，並將調查情形，依《社會秩序維護法》第63條移請花蓮地方法院簡易庭裁處。花蓮分局長鍾國楨更呼籲，民眾參加慶典活動，務必遵守公共秩序，進入會場不得無故攜帶刀械，警方將持續加強會場秩序及安全維護作為。另外，花蓮警察局也表示，花蓮縣政府昨晚在縣府體育館旁廣場舉辦聯合豐年節活動，現場逾萬人，由花蓮分局負責安全維護。晚間9時許，主辦單位及民眾反映有蒙面男子攜帶刀械在人群出入口發表言論，警方待其發言結束後上前處置，但該男子不配合盤查，並攜刀衝向人群。警方隨即將男子圈圍並帶往鄰近派出所查處，扣留刀械後，於午夜12時許讓其自行離開，案件依違反《社會秩序維護法》移送花蓮地方法院簡易庭裁處。花蓮警察局強調，警方為維護現場民眾安全採取強制作為，符合比例原則，並無不當。