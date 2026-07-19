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半導體出口迎來利多 韓國人均GDP「4萬美元時代」近在眼前

台灣人均GDP成長更勝韓國 韓媒憂差距持續拉大

韓國經濟學者點出韓國應效法台灣

韓國今年人均國內生產毛額（GDP）預估將創下近5年來的最大增幅，可望達到3萬9164美元，距離突破4萬美元大關僅差最後一步。然而，韓媒卻有些憂心，拿台灣的GDP成長數字來比較，認為台灣與韓國的差距將進一步拉大，韓國經濟學者則指出，台灣的半導體產業發展和佈局應值得韓國當作標竿來學習。根據韓聯社報導，韓國今年人均國內生產毛額（GDP）創下近5年來的最大增幅，正式進入邁向4萬美元大關的倒數計時階段。若未來韓元兌美元的年平均匯率低於 1,456.1 韓元，韓國甚至有望在今年內就成功創下歷史上首次突破 4 萬美元的紀錄。根據韓國財政經濟部、韓國銀行（央行）及國家數據處等部門於 19 日發布的資料顯示，韓國今年人均 GDP 預計將達到 39,164 美元。這比前一年增加了 2,750 美元（7.6%），是繼 2021 年（增加 3,882 美元，11.5%）以來，時隔 5 年的最大增幅。韓國政府在先前（14日）公布的下半年經濟成長戰略中，將今年的名目經濟成長率上修至 12.3%。政府預測，在半導體超級週期的帶動下，出口表現亮眼，今年的成長率將創下 1996 年（12.3%）以來的最高水準。若將韓國政府提出的明年名目成長率目標 4.6% 結合平均匯率計算，明年韓國人均 GDP 將達到 41,024 美元，歷史上首次跨越 4 萬美元大關。韓國人均 GDP 在 2018 年曾增至 35,359 美元，但受疫情等因素影響連續兩年下滑，2020 年萎縮至 33,652 美元。2021 年雖因疫情後重啟經濟活動、大規模財政刺激政策及基期效應，短暫回升至 37,534 美元，但隔年又因通膨與升息壓力，再度跌落至 34,875 美元。此後增幅逐年放緩，直到今年才因半導體熱潮帶動出口，迎來強勁反彈。然而報導也指出，與韓國同樣受惠於全球半導體景氣繁榮的台灣，今年人均 GDP 預計將一舉突破 4.5 萬美元，進一步拉大與韓國之間的差距。報導引述台灣主計總處先前發布的資料以及經濟預測中，將今年台灣的人均 GDP 預估值從原先的 4 萬 4,000 美元，大幅上修至 4 萬 5,610 美元。這意味著台灣將從去年的 3 萬 9,500 美元左右，在今年首度突破 4 萬美元大關後，直接一舉衝上 4 萬 5,000 美元。韓媒認為，此一數據反映了台灣今年實質 GDP 預估將成長 9.64% 的強勁表現，背後核心支撐正是市場對半導體產業的關鍵地位與期待。儘管韓國經濟今年也迎來了久違的強勁反彈，但由於台灣經濟的奔馳速度更勝一籌，外界預測皆認為，至少在人均 GDP 指標上，台韓兩國的差距恐將進一步拉大。國際貨幣基金組織（IMF）在今年 4 月發布的報告中，預測今年韓國與台灣的人均 GDP 分別為 3 萬 7,412 美元與 4 萬 2,103 美元，當時預估韓國將落後台灣約 4,700 美元。然而，若依據台韓雙方政府最新預測值來推算，韓國今年人均 GDP（3 萬 9,164 美元）與台灣提出的數字（4 萬 5,610 美元）差距已擴大至 6,446 美元，顯見實際差距比 IMF 三個月前預估的還要大。野村證券的韓國經濟學家朴正宇（音譯）分析指出：「台灣在 AI 相關的出口品項上非常多元，能最大限度地發揮出口的經濟效益；反觀韓國，雖然受惠於半導體價格暴漲而擴大了出口表現，但實際在出貨量上的帶動效益相對較小。朴正宇進一步強調，台灣半導體的強項在於不盲目依賴波動劇烈的市場價格，而是建立在穩固的量產接單基礎上，這一點非常值得韓國借鏡並視為學習標竿。